Нюд в тренде: Лили Коллинз и Хайди Клум показали модные варианты маникюра

Похоже, этой осенью модные тренды маникюра, наконец, дадут нам отдохнуть от ярких цветов и безумных дизайнов. Такие звезды, как Лили Коллинз и Хайди Клум, демонстрируют в последнее время новый писк моды – маникюр с эффектом голых ногтей.

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Немецкая модель, которая сейчас готовится к своей знаменитой ежегодной вечеринке на Хэллоуин, накануне костюмированного события наслаждается простыми бьюти-решениями. В частности, Клум этой осенью придерживается эстетики, вдохновленной тихой роскошью. В маникюре, как и в окраске волос, она предпочитает нейтральные природные оттенки – ваниль, чай масала и т.д.

Новый маникюр Клум продемонстрировала в своем Instagram. Звезда выбрала удлиненную миндалевидную форму ногтей. А покрытие сделала оттенок чая масала – полупрозрачное и без чрезмерного блеска. Вид такой маникюр имеет минималистичный, но при этом достаточно шикарный.

В свою очередь Лили Коллинз продемонстрировала схожий маникюр на премьере второй части четвертого сезона сериала "Эмили в Париже". На вечеринке, которая состоялась в Риме, основное внимание привлекла ее стрижка в стиле 1920-х годов, но и маникюр сыграл свою роль в образе.

Коллинз пришла на событие в золотистом платье Schiaparelli и с большим количеством золотых украшений. На пальцы одной руки она надела два кольца, а на другую – целый набор золотых браслетов, закрывавший весь запястье. Яркий маникюр мог сделать этот образ вульгарным. Но актриса предпочла "голые ногти" и сумела сохранить баланс.

Длину Коллинз выбрала небольшую – ногтевая пластина лишь немного выступает за кончик пальца, а форму – закругленную. Нюдовое покрытие точно повторяло цвет кожи звезды, а идеально отполированная поверхность красиво отблескивала на свете. Такой маникюр будет уместен в абсолютно любой ситуации.

Чтобы создать маникюр, вдохновленный образами Клум и Коллинз, выбирайте нюдовые и светлые розовые цвета, если они имеют естественный и немного блестящий финиш. Что касается формы, то выбирайте длину, которая была бы вам комфортной, и делайте кончик ногтя немного закругленным. При покраске не наносите лак в несколько слоев. Одного должно быть достаточно, чтобы ноготь остался видимым сквозь него. Если ваш лак имеет не очень блестящий финиш, добавьте топовое покрытие с блеском.

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