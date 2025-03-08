О женщинах и для женщин: фильмы, которые могут изменить вашу жизнь

Женщины играют немаловажную роль не только в реальной жизни, но и на большом экране. От сильных и независимых героинь до чувственных историй, вдохновляющих изменения, фильмы часто способны отразить реальность и показать, как преодолеть трудности. Для женщин кино может стать не только способом отдыха, но и источником вдохновения.

Видео дня

OBOZ.UA собрал фильмы, которые могут изменить ваше отношение к жизни, придать уверенность и помочь найти новую мотивацию. От увлекательных драм к комедиям, каждый из этих фильмов может стать для вас особым опытом.

Черный лебедь (Black Swan, 2010)

Психологический триллер режиссера Даррена Аронофски, премьера которого состоялась 1 сентября 2010 г. на Венецианском международном кинофестивале. В фильме рассказывается история балерины Нины Сейерс, которую сыграла Натали Портман. Главная героиня получает главную роль в балете "Лебединое озеро", но ее внутренний мир постепенно разрушается из-за ужасающих галлюцинаций и борьбы с ее теневыми сторонами.

Фильм исследует темы самопознания, психологического давления и трансформаций, а также показывает, как поиск идеала может привести к самоуничтожению. Исполнители главных ролей, в частности, Венсан Кассель и Мила Кунис, также оставляют значительный след в развитии событий. "Черный лебедь" стал важным этапом в карьере Натали Портман, получившей за свою роль множество наград, включая Оскар за лучшую женскую роль.

Партенопа (Partenope, 2024)

Художественный фильм итальянского режиссера Паоло Соррентино, впервые представленный на Каннском кинофестивале в мае 2024 года. Главные роли в фильме исполняют Селеста Далла Порта, Гери Олдмэн и Стефания Сандрелли. Сюжет фокусируется на истории женщины по имени Партенопа, чья красота и интеллект не приносят ей счастья, и она переживает череду трагических событий, прежде чем вернуться в родной Неаполь уже в старшем возрасте.

Блондинка в законе (Legally Blonde, 2001)

Это американская комедия режиссера Роберта Лукетича, снятая по одноименному роману Аманды Браун. Фильм рассказывает историю Эл Вудс, которую парень покидает, заявив, что она недостаточно серьезна для него. Она решает поступить на юридический факультет Гарварда, чтобы доказать, что способна достичь таких же успехов, как и он.

Коко до Шанель (Coco Avant Chanel, 2009)

Биографическая драма режиссера Анн Фонтейн, главные роли в которой исполнили Одри Тоту и Бену Пулворд. Фильм рассказывает о ранней жизни Коко Шанель, от ее детства в приюте до становления знаменитым модельером, изменившим мир моды. Показано, как Коко проходит из-за трудностей и вызовов, переживая болезненные потери, работая швеей и находясь в сложных отношениях с мужчинами, в частности с Этьеном Бальсаном. Это история о женщине, которая, рискуя и бунтуя против условностей, создала новое представление о женственности и стиле.

Утерянная (Gone Girl, 2014)

Психологический триллер режиссера Дэвида Финчера, снятый по одноименному роману Гилиан Флинн. В главных ролях - Бен Аффлек и Розамунд Пайк. Фильм рассказывает историю об исчезновении Эми Данн и о том, как ее муж Ник становится главным подозреваемым в ее исчезновении. Сюжет сплетается с флешбеками, где Эми рассказывает в своем дневнике о сложных отношениях с Ником, а также разоблачает шокирующие подробности ее жизни до момента исчезновения.

Девушка из Дании (The Danish Girl, 2015)

Это биографический фильм британского режиссера Тома Гупера, рассказывающий историю первого человека, пережившего операцию по смене пола, на основе романа Дэвида Эберсхоффа. Главную роль играет Эдди Редмейн, играющий Эйнара Вегенера, художника, который становится Лили Эльбе, первой женщиной, перенесшей такую операцию в 1931 году. Фильм раскрывает глубину внутренних переживаний и трансформацию героини, возникшую из непредсказуемой ситуации, когда Эйнар начал позировать жене как женщина. Лента также затрагивает тему борьбы с осложнениями после операции и трагического конца Лили, умершей после последнего хирургического вмешательства.

Служанка (Agasshi, 2016)

Корейский драмедийный фильм режиссера Пак Чхан Ука, снятый по мотивам романа Сары Уотерс "Бархатные пальчики". События разворачиваются в оккупированной Японией Корее в 1930-х годах, где мошенник Граф завербует девушку СукХи для участия в сговоре, имеющей целью женитьбу на богатой японке Хидеко и завладение ее состоянием. План Графа начинает давать сбой, когда Сукхи влюбляется в Хидеко, изменяя ход событий и вызывая новые опасности для всех участников схемы. Фильм объединяет элементы триллера, драмы и романтики, исследуя темы предательства, доверия и глубоких человеческих эмоций.

Перл (Pearl, 2022)

Это слэшер 2022 года, режиссера Тая Веста, приквел к фильму "X". Главную роль в картине исполнила Мия Гот, сыгравшая молодую женщину Перл, чья попытка уйти от ограниченной жизни на ферме в Техасе приводит к насилию и ужасающим поступкам. В 1918 году, во время пандемии гриппа, Перл мечтает стать звездой кино, но ее родители, в том числе строгий отец и критическая мать, сдерживают ее амбиции, что способствует ее эмоциональному расстройству.

Королева (The Queen, 2006)

Британская биографическая драма режиссера Стивена Фрирза, рассказывающая о реакции британской королевской семьи на смерть принцессы Дианы в 1997 году. В главных ролях снялись: Хелен Миррен, исполнившая роль королевы Елизаветы II, и Майкл Шин, сыгравший премьер-министра Тони Блэра.

Фильм рассматривает напряженное взаимодействие между монархией и правительством после трагедии, когда королева, поначалу сдержанно реагируя, встречает попытки Блэра подать принцессу как "народную".

Маленькие женщины (Little Wome, 2019)

американский драмеди 2019 года режиссер Грети Гервиг, являющийся седьмой экранизацией классического романа Луизы Мэй Олкотт. Фильм следит за историей четырех сестер Марч, которые во времена Гражданской войны в США пытаются найти свое место в мире. В главных ролях снялись Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Тимоти Шаламе.

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку фильмов об отпуске.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.