Обязательны к просмотру: какие фильмы стали лидерами по кассовым сборам в 2024 году
Пока 2024 год не радует выдающимися кинопремьерами. Последствия пандемии коронавируса до сих пор сказываются на кинопроизводстве, продажи билетов в мире падают.
Тем не менее некоторые фильмы все же показывают вполне приличные результаты, собирая сотни миллионов долларов. Издание Variety собрало топ самых успешных кассово лент за первое полугодие.
Мыслями наизнанку 2
- Бюджет производства: 200 млн долларов
- Мировые кассовые сборы: 1,35 млрд долларов
Аналитики считают, что мультфильм студии Pixar об эмоции тревоги смог стать первым релизом года, который пересек отметку в 1 миллиард долларов сборов. А еще он будет претендовать на серьезные награды.
Дюна: Часть вторая
- Бюджет производства: 190 млн долларов
- Мировые кассовые сборы: 711 млн долларов
Триумфальное возвращение Дэнни Вильнева на Арракис стало сенсацией у критиков, а также собрало огромное количество зрителей. Два с половиной года ожидания продолжения истории, которая началась осенью 2021 года, того стоили.
Боб Марли: Одна любовь
- Бюджет производства: 70 млн долларов
- Мировые кассовые сборы: 179 млн долларов
Достаточно посредственная музыкальная биография спаслась от провала за счет того, что вышла в середине февраля, когда у нее не было сильных конкурентов. Лучшая часть легендарного байопика исполнителя регги Боба Марли – это его же песни.
Поздняя ночь с дьяволом
- Бюджет производства: нет данных
- Мировые кассовые сборы: 12,3 млн долларов
Сверхмалобюджетный австралийский хоррор рассказывает о вечернем телешоу, продюсеры которого приняли очень плохое решение сделать эпизод на оккультную тематику. Критики назвали фильм артхаусным прорывом. В Украине он в прокат не выходил, но любители жанра убеждают, что он заслуженно претендует на статус культового.
Гарфилд в кино
- Бюджет производства: 60 млн долларов
- Мировые кассовые сборы: 230 млн долларов
Критики разгромили экранизацию комиксов о рыжем коте, который ненавидит понедельники. А вот дети были в восторге. К тому же Гарфилд вышел в прокат на фоне нехватки других семейных лент.
Плохие парни: Все или ничего
- Бюджет производства: 100 млн долларов
- Мировые кассовые сборы: 378 млн долларов
Перезапуск франшизы с Уилом Смитом и Мартином Лоуренсом неожиданно отозвался в сердцах зрителей. Аналитики пророчат новое продолжение возрожденной истории о друзьях-детективах из Майами.
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