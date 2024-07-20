Обязательны к просмотру: какие фильмы стали лидерами по кассовым сборам в 2024 году

Пока 2024 год не радует выдающимися кинопремьерами. Последствия пандемии коронавируса до сих пор сказываются на кинопроизводстве, продажи билетов в мире падают.

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Тем не менее некоторые фильмы все же показывают вполне приличные результаты, собирая сотни миллионов долларов. Издание Variety собрало топ самых успешных кассово лент за первое полугодие.

Мыслями наизнанку 2

Бюджет производства: 200 млн долларов

Мировые кассовые сборы: 1,35 млрд долларов

Аналитики считают, что мультфильм студии Pixar об эмоции тревоги смог стать первым релизом года, который пересек отметку в 1 миллиард долларов сборов. А еще он будет претендовать на серьезные награды.

Дюна: Часть вторая

Бюджет производства: 190 млн долларов

Мировые кассовые сборы: 711 млн долларов

Триумфальное возвращение Дэнни Вильнева на Арракис стало сенсацией у критиков, а также собрало огромное количество зрителей. Два с половиной года ожидания продолжения истории, которая началась осенью 2021 года, того стоили.

Боб Марли: Одна любовь

Бюджет производства: 70 млн долларов

Мировые кассовые сборы: 179 млн долларов

Достаточно посредственная музыкальная биография спаслась от провала за счет того, что вышла в середине февраля, когда у нее не было сильных конкурентов. Лучшая часть легендарного байопика исполнителя регги Боба Марли – это его же песни.

Поздняя ночь с дьяволом

Бюджет производства: нет данных

Мировые кассовые сборы: 12,3 млн долларов

Сверхмалобюджетный австралийский хоррор рассказывает о вечернем телешоу, продюсеры которого приняли очень плохое решение сделать эпизод на оккультную тематику. Критики назвали фильм артхаусным прорывом. В Украине он в прокат не выходил, но любители жанра убеждают, что он заслуженно претендует на статус культового.

Гарфилд в кино

Бюджет производства: 60 млн долларов

Мировые кассовые сборы: 230 млн долларов

Критики разгромили экранизацию комиксов о рыжем коте, который ненавидит понедельники. А вот дети были в восторге. К тому же Гарфилд вышел в прокат на фоне нехватки других семейных лент.

Плохие парни: Все или ничего

Бюджет производства: 100 млн долларов

Мировые кассовые сборы: 378 млн долларов

Перезапуск франшизы с Уилом Смитом и Мартином Лоуренсом неожиданно отозвался в сердцах зрителей. Аналитики пророчат новое продолжение возрожденной истории о друзьях-детективах из Майами.

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