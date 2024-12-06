Очень по-праздничному: Селена Гомес показала новый трендовый маникюр

Популярная певица и актриса Селена Гомес всегда была известна своими стилистическими решениями, особенно когда речь идет о маникюре. И на этот раз она не разочаровала поклонников, представив новый трендовый дизайн ногтей, идеально подходящий для праздничного сезона.

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На недавнем гала-ужине Гомес появилась с эффектным бордовым маникюром с мерцающим финишем. Этот глубокий оттенок, напоминающий игристую сангрию, добавил особого шарма ее образу и сразу привлек внимание.

Такой выбор цвета не случаен, ведь бордовый традиционно считается одним из самых популярных оттенков для зимнего маникюра среди знаменитостей. Секрет блестящего эффекта ногтей Гомес кроется в использовании специального гель-лака, который под светом создает иллюзию сияющего звездного неба. Этот вариант маникюра является отличным способом добавить праздничного настроения без перегрузки образа, отмечает The Zoe Report.

Стоит отметить, что несмотря на яркий акцент на ногтях, общий образ Селены Гомес остается достаточно сдержанным. Изогнутый боб и нежно-розовая помада дополняют блестящий маникюр, создавая гармоничный и элегантный образ.

Этот образ от Селены Гомес доказывает, что праздничный маникюр может быть не только ярким, но и утонченным.

Если вы ищете идеи для праздничного маникюра, то образ Селены Гомес может стать для вас отличным источником вдохновения. Попробуйте воспроизвести этот дизайн или же создайте свой собственный вариант, используя разные оттенки и техники.

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