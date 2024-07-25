Очень удачный день: три знака зодиака 25 июля избавятся от призраков прошлого

Сегодняшний день обещает целебную энергию, которая приходит к нам через чудесныйтранзита Солнца в трине к Луне. Единственная цель такого транзита, помочь нам выздороветь от всего, что мешает жить.

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Как утверждают астрологи, три знака зодиака наконец-то смогут преодолеть прошлое и исцелиться от душевной боли, которая так долго мучила b[. Они наконец-то сумеют отпустить прошлое и проложить себе дорогу вперед. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, кому именно повезет.

Дева

В вашей жизни так много всего, что вы осознали как ненужное и лишнее. И большинство этих вещей как-то связано с вашим прошлым. Вы крепко держитесь за свои воспоминания, как и большинство из нас. Но вам они уж точно не служат. Пора отпустить прошлое и душевную боль, которую оно несет. У вас есть эта сила и вы не обязаны ни минуты тратить на давно угасшую мечту. Эта мечта таила в себе душевную боль. Вы чувствовали обязанность о ней помнить, но она не принесла вам никакой пользы, и именно во время трина Солнца и Луны вы наконец-то видите это таким. Вы сделали все, что могли, и отдали все, что у вас было. Теперь, когда времена изменились и дела пошли дальше, вы тоже знаете, что для вас лучше всего — идти в ногу со временем и оставить старую душевную боль позади.

Козерог

Вы пришли к новому взгляду на старую позицию, которая, конечно, является вашей приверженностью прошлому. Но сейчас вы начинаете понимать, что нет смысла держаться за него. Солнце в трине к Луне проливает свет на вашу жизнь сегодня. И это "сегодня" выглядит гораздо ярче. Вселенная несет вам большой оптимизм, который придет к вам без труда. Вы не хотите оглядываться назад и сталкиваться с воспоминаниями, полными боли. Вы просто хотите двигаться дальше, и вы это делаете. Что-то в этом дне кажется вам "безопасным", будто вы получаете зеленый свет, чтобы взять на себя ответственность за свою жизнь. Сделайте шаг, отпустите. Все идеально таким, как есть.

Водолей

Некоторые удивительные целебные вибрации придут к вам во время транзита Солнца в трине к Луне, и это то, на что вы так давно надеялись. Итак, в каком-то смысле вы сейчас получаете то, чего хотели, особенно если то, чего вы хотели, это способ эмоционально освободиться от прошлого. Речь всегда шла об эмоциях: чувствовать, проживать их или делать вид, что их не существует. Вы так долго отрицали свои чувства. Но теперь вы видите, что зашли в этом слишком далеко. Пора освободиться и двигаться дальше в будущее.

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