Один из самых больших праздников года: когда в 2024 году приходится Воздвижение по новому календарю

Один из 12 самых больших православных праздников, Воздвижение Креста Господня после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь также изменило дату. Теперь оно приходится на 14 сентября.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает об истории и символизме праздника. А также о его ключевых традициях.

Что отмечают в день Воздвижения

Честный и Животворящий Крест Господень, являющийся ключевым символом праздника, христиане считают одной из главных священных реликвий. И в день Воздвижения чествуют сразу два связанных с ним события.

Первая – это обретение Креста в 4 веке. Тогда мать византийского императора Константина Великого Елена во время поездки на Ближний Восток смогла найти святыню. Случилось это ориентировочно в 326 году.

А уже в 335 году на месте, которое считается местом распятия Иисуса, на средства императора был построен храм Воскресения Господня. На следующий день после его освящения торжественно освятили и подняли перед верующими и сам крест. Это событие дало название празднику – Воздвижение. Реликвия с тех пор хранится в храме.

Второе событие произошло почти три столетия спустя. В 614 году персидский царь Хозрой захватил Иерусалим и, найдя в храме крест, приказал перенести его в город Ктезифон, который был его столицей. Впрочем, через 14 лет реликвию удалось отвоевать. Тогда византийский правитель Ираклий одержал победу над персидскими захватчиками. Крест вернули в Иерусалим и подняли перед верующими второй раз.

Народное значение праздника

В народе считается, что на Воздвижение начинается осень. Календарно оно приближено ко дню осеннего равноденствия, после которого ночь становится длиннее дня.

Ночи становятся холоднее, птицы активно улетают в теплые края и люди начинают готовиться к зиме. Поэтому на праздник доставали теплые вещи и прятали летние.

Запреты в день Воздвижения

Поскольку этот праздник вместе со Страстной пятницей напоминает христианам о мученической смерти Иисуса, его следует провести в строгом посте. Работа тоже под запретом, ведь это действительно великое церковное торжество.

Верующим следует посетить праздничную церковную службу. Во время литургии крест из алтаря выносят на середину церкви и демонстрируют всем прихожанам в знак почтения исторических событий.

На Воздвижение считалось дурной приметой начинать новые дела. Якобы все замрет на половине. Так же в этот день не отправлялись в дальний путь. Путешественник, покинувший свой дом, рисковал заблудиться.

Нельзя в праздник также ссориться, ругаться, сплетничать и злословить. Вместо этого рекомендовалось провести день в молитве, размышлениях о жертве Иисуса и очищении мыслей и души.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда по новому календарю отмечают Покров.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.