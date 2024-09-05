Один из самых красивых маршрутов в Британии закроют на два месяца: в чем причина

Автопутешествия стали одним из самых популярных видов туризма в мире, ведь позволяют легко самостоятельно выбирать и изменять направление движения, а также не зависеть от транспортных рейсов, гостиниц и других туристических сервисов. Но любителей такого отдыха в Великобритании ждут плохие новости.

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Как пишет издание Mirror, один из самых популярных маршрутов автопутешествий в стране будет закрыт на восемь недель. Речь идет об одном из самых живописных, но и при этом достаточно опасных участков трассы North Coast 500 (NC500). Дорога Билах-на-Ба, ведущая в шотландский Эпплкросс, не будет доступна для проезда по вечерам и на ночью в сентябре и октябре этого года.

Эта дорога возглавляет рейтинги лучших, самых живописных в Великобритании. Но при этом она славится своей экстремальностью из-за крутых поворотов и увлекательных пейзажей, которые могут отвлекать водителя.

Причиной перекрытия станут технические работы, которые хочет провести местная компания по выращиванию рыбы. Она планирует протащить электрокабель на свою ферму. Первый этап работ приходится на сентябрь-октябрь. Затем на зимние месяцы работы прекратятся и возобновятся снова в феврале или марте 2025 года. В это время между 8 вечера и 7 утра водителям нельзя будет пользоваться указанной дорогой.

При этом известно, что местные жители недовольны такими ограничениями. Так представители властей Эпплкроса указывают, что это негативно скажется на прибылях локальных бизнесов, оказывающих услуги путешественникам. Также это создаст проблемы местным жителям, которые пользуются дорогой, чтобы рано утром добраться до работы, а затем вернуться домой.

Однако представители рыбного предприятия обещают, что обеспечат водителям удобный объездной маршрут по побережью. Однако совсем отказаться от проведения работ они, по их словам, не могут, как и сократить период перекрытия дороги.

NC500 простирается на 830 км и пролегает самыми суровыми, наиболее отдаленными и красивыми ландшафтами Шотландского нагорья. Различные остановки на NC500 предлагают разные впечатления, включая зрелищную береговую линию, песчаные пляжи, горы и озера. Вдоль маршрута также есть несколько замков, исторических мест и сел.

Прохождение всего маршрута занимает около пяти дней и часто входит в лучшие живописные поездки и автопутешествия по всему миру. Путь также был удостоен награды 2019 года от онлайн-издания Visit Scotland.

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