Один из самых старых в Европе: туристам посоветовали город для невероятного отдыха в Италии

Популярные туристические направления в Европе перегружены настолько, что порой за толпами туристов не видно красоты. Однако на континенте все еще остались скрытые жемчужины, где потрясающая красота не успела привлечь тысячи людей одновременно.

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Именно такой город показала в своем TikTok блогерка и экспертка по путешествиям Эйми Белл. Она съездила в итальянский город Матер, основанный в 251 г. до н. э., и сняла впечатляющий вид, открывавшийся с балкона арендованного ею жилья.

Матера является центром одноименной провинции в регионе Базиликата. Расположена она в 370 км к востоку от Рима. Сейчас здесь проживает 60 000 человек. А старинная часть города в 1993 году была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Все из-за старинного монастыря и домов, выдолбленных прямо в скалах. Сейчас район, где они находятся, называется Сасси. Благодаря такой архитектуре Матера удачно сливается с потрясающим гористым пейзажем.

Кстати, археологи находят доказательства того, что люди жили здесь задолго до основания города. Традиция обустраивать жилье в здешних пещерах пошла еще со времен каменного века, когда в этой местности появились первые homo sapiens.

Красоту города, кстати, оценили авторы бондианы. Именно здесь были сняты одни из самых потрясающих сцен последней части серии с Дэниелом Крейгом в главной роли, экшн-триллера "007: Не время умирать".

Впрочем, некоторые туристы жалуются, что кроме этих старинных скальных домов у Матеры есть мало интересных мест. На что любители этого города заявляют, что такая красота в любом случае стоит того, чтобы увидеть ее своими глазами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в какие города Европы не стоит торопиться, ведь они наиболее переполнены туристами.

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