Одно из самых пешеходных мест Европы можно исследовать всего за уикенд: что интересно на Мальте

Мальта – одно из самых популярных туристических направлений в Европе. Путешественников привлекает теплый средиземноморский климат и исторические достопримечательности острова. Мальта имеет площадь всего 316 кв. км, а это значит, что достаточно даже уик-энда, чтобы увидеть достопримечательности.

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Это также фантастическое место для тех, кто хочет перезимовать в теплых краях – температура зимой редко опускается ниже 15 °C. Исторический центр Валетты внесен в культурное наследие ЮНЕСКО. Что интересно на Мальте и почему стоит обязательно посетить этот остров, рассказало издание Express.

Валетта

Специалисты не рекомендуют Мальту исключительно для пляжного отдыха, поскольку большая часть ее побережья неровная и скалистая, но на острове есть несколько фантастических мест, которые следует обязательно увидеть.

От международного аэропорта до центра столицы Мальты Валетты можно добраться всего за 15 минут на такси или за 30 минут на автобусе (билет стоит 2,5 евро).

В Валетте стоит посетить собор Святого Иоанна, чтобы увидеть "Усекновение главы Иоанна Крестителя" Караваджо и впечатляющий интерьер церкви. Картина единственная из существующих, на которой стоит подпись художника. Имейте в виду, что собор закрыт каждое воскресенье и в государственные праздники.

В садах Барракка можно полюбоваться панорамным видом на Большую гавань, и добраться туда лучше до полудня или до 16:00, если хотите увидеть и услышать ежедневный салют из пушек. Из садов нижней Барракки, расположенных в нескольких минутах ходьбы, открывается просто фантастический вид на море.

Если вы ищете что-нибудь нестандартное, обязательно посетите монастырь Mysterium Fidei. Монастырь, где сотни лет проживали монахини, теперь открыт для посещения и предлагает интересный исторический экскурс. Можно отдохнуть в великолепном монастырском дворике – оазисе зелени и тишине в центре города. Поскольку Валлетта очень маленькая, по городу легко передвигаться пешком.

В Валетте есть много прекрасных вариантов, где остановиться, но если вы хотите больше насладиться морем – забронируйте отель в соседнем приморском городе Сент-Джулианс.

Мдина

Мдина – укрепленный город Мальты. Прежде чем войти в городские стены, обязательно остановитесь в Serkin Crystal Palace, небольшом кафе, известном своим пастицци. Пастицци – это мальтийский деликатес: хрустящая выпечка, наполненная мягким горошком карри.

Мдина, известная как "тихий город", поскольку многие жители города-крепости уехали, когда он потерял статус столицы. В Мдине запрещены автомобили, кроме принадлежащих местным жителям. Поклонники "Игры престолов" могут узнать городские ворота как Королевскую пристань.

Грот на острове Гозо

Гозо – остров, находящийся всего в 45 минутах плавания на пароме от Валлетты. На острове есть несколько красивых пляжей – отправляйтесь в залив Двейра, красивую бухту, чтобы насладиться видами, или в залив Рамла, где есть песчаный берег. К сожалению, знаменитое Лазурное окно острова, 28-метровая природная скальная арка, рухнула в 2017 году. Находясь на Гозо, отведайте фтиру, вкусную выпечку, которую обычно посыпают тунцом и помидорами.

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