Одно простое действие заставит орхидею цвести дольше: удобрения не понадобятся

Орхидеи – одни из самых прихотливых комнатных растений. Часто несмотря на все усилия цветок никак не хочет цвести. Важно помнить о правильном поливе и удобрениях, однако едва ли не главным условием цветения является правильное освещение.

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Эксперты говорят, что орхидеи могут цвести до 10 недель, но и этот срок можно продлить. Детали рассказало издание Express.

Для развития орхидеи требуются определенные условия. Специалист по комнатным растениям Тони Ле-Бриттон из Королевского садоводческого общества (RHS) поделился советами касаемо продолжительости цветения.

Он предложил изменить положение орхидеи, чтобы цветы дольше цвели.

"Лучшее место для орхидеи – подоконник с рассеянным светом. Утром и вечером лучше переставлять растения в те места, где солнечный свет будет больше попадать на листья", – отметил Ле-Бриттон.

В теплое время года прямых солнечных лучей следует избегать, ведь таким образом можно повредить листву.

Эксперт предложил следующие места:

подоконник, выходящий на восток или запад;

подоконник, выходящий на север,

место, находящееся чуть ниже подоконника, выходящего на юг (можно поставить горшок на низкий стул).

"Поставьте орхидею на светлое место, и в течение нескольких месяцев вы увидите начало формирования цветоносов", – посоветовал флорист.

В зимние месяцы орхидеи можно перенести на яркий свет, чтобы стимулировать цветение.

Однако в летние месяцы лучше держать растение подальше от прямых солнечных лучей, поскольку они могут обжечь листья орхидеи.

Обратить внимание следует и на субстрат. В природной среде орхидеи – это эпифитные (растущие на деревьях) или летофитные (растущие на скалах) растения.

Идеальной средой для них являются тропические леса. Поэтому и субстрат следует подобрать подходящий. Высаживать растения лучше в специальный компост на основе коры, способствующий аэрации корней и дренажа – это позволит избежать заболочения.

Кстати, подтолкнуть орхидею к цветению могут также легкие стрессовые условия. Ночная температура должна быть несколько ниже дневной, поэтому можно выносить емкости на ночь в другую прохладную комнату. Подробнее об этом способе – читайте в материале.

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