Оладьи будут рыхлыми даже после охлаждения: в чем секрет

Оладьи – одно из самых любимых блюд к завтраку или чаепитию. Они должны быть не только румяными, но и нежными внутри. Однако часто бывает, что после охлаждения они становятся жесткими и теряют свою легкость.

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Редакция FoodOboz расскажет несколько простых секретов приготовления оладий. Благодаря правильной технологии приготовления вы получите оладьи, которые будут оставаться пышными даже на следующий день.

Главный секрет пышных оладий

Ключевой момент в приготовлении – это правильное взаимодействие соды и кислой среды, например кефира. Благодаря этому в тесте образуются воздушные пузырьки, которые придают оладьям пышность. Важно дать тесту немного настояться перед выпеканием, чтобы сода успела вступить в реакцию. Еще одна уловка – не перемешивать тесто после того, как оно настоялось, иначе пузырьки воздуха исчезнут.

Ингредиенты:

кефир (2,5%) – 400 мл.

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

сахар – 3 ст. л.

ванильный сахар – 1/2 ч.л.

подсолнечное масло – 1 ст. л.

пшеничная мука – 270 г

сода – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. В глубокую миску влейте кефир комнатной температуры.

2. Добавить яйца, соль, сахар, ванильный сахар и растительное масло, тщательно перемешать венчиком.

3. Ввести просеянную муку, хорошо перемешать до однородной массы.

4. Добавить соду, снова перемешать и оставить тесто на 10 минут при комнатной температуре.

5. Когда на поверхности появятся пузырьки, больше не перемешивать.

6. Разогреть сковороду на среднем огне, добавить немного растительного масла.

7. Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи и накрывать сковороду крышкой.

8. Через 1-2 минуты перевернуть оладьи и снова накрыть крышкой.

9. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Этот метод приготовления позволяет оладьям равномерно пропекаться, не терять форму и оставаться нежными даже после охлаждения. Благодаря простым секретам вы сможете наслаждаться пышными и вкусными оладьями в любое время.

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