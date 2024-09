One Tree Hill возвращается: что известно о продолжении культового подросткового сериала

Уже не один сериал из прошлых десятилетий пережил в последнее время более или менее удачный ребут – достаточно вспомнить "Сплетницу" или "Секс в большом городе". Следующей в этой очереди станет молодежная драма "Школа выживания", также известная как "Холм одного дерева" или One Tree Hill в оригинале.

Идею возродить шоу подали актрисы оригинального каста София Буш и Хиллари Бартон, которые также станут исполнительными продюсерами проекта. Они объявили о начале работы в совместном посте в Instagram в конце августа. К ним также присоединилась Дэннил Эклз.

В настоящее время проект находится на очень ранней стадии разработки и не имеет даже примерной даты выхода. Известно, что ребут "Школы выживания" должен выйти на стриминге Netflix. Сюжет шоу держится в секрете, но уже известно, что его действие будет происходить через 20 лет после завершения оригинального сериала. К этому времени главные героини и лучшие подруги Брук (Буш) и Пэйтон (Бертон) сами становятся родителями подростков и испытывают все те же трудности, как-то первая любовь, неуверенность в себе и первые разочарования, но теперь уже с позиции взрослых.

Кто станет шоуранером и основным режиссером перезапуска "Школы выживания", пока неизвестно. А вот сценарий, по имеющимся данным, доверили Бекки Хартман-Эдвардс.

Что касается других участников каста, то доподлинно известно, что в его состав не вернется еще одна ключевая звезда оригинального молодежного сериала Чед Майкл Мюррей. Также вряд ли фанаты увидят в шоу Джеймса Лафферти и Бетани Джой Ленц. Ленц заявила, что открыта для предложений, но к ней еще никто не обращался с приглашением. А Лафферти сообщил, что сейчас полностью сосредоточен на работе над комедийным шоу "Все идет прекрасно" (Everyone Is Doing Great), которое он создает вместе со Стивеном Колетти.

Оригинальный сериал "Школа выживания" выходил в 2003-2012 годах. За 9 сезонов он более 20 раз номинировался на премию Teen Choice Awards и стал одним из популярнейших молодежных нулевых сериалов.

