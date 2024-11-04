Оригинальный выбор: Дженнифер Лопес показала, какую обувь подобрать под трендовые широкие штаны

Несмотря на все попытки следить за модными тенденциями, следует помнить о важном правиле. Лучше подбирать ту одежду, которая соответствует вашему стилю, настроению и типу фигуры, а не просто слепо следовать трендам.

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Однако есть классические вневременные образы, которые всегда будут уместны. Один из таких продемонстрировала актриса и певица Дженнифер Лопес. Детали рассказало издание Glamour.

Модные эксперты давно заметили, что любимой обувью Джей Ло является платформа XXL. Эта обувь обязательна в ее гардеробе. Селебрити сочетает высокую платформу с любыми образами: от платьев макси до джинсов.

Недавно Лопес продемонстрировала интересный образ, который подчеркнул ее фигуру и вызвал восторг и восхищение не только у фанатов, но и у известных стилистов. Максимально длинные и широкие брюки она соединила с акцентной обувью на высоком каблуке.

На этот раз Дженнифер Лопес выбрала широкие брюки с черно-белыми микрополосками и приталенный белый джемпер с высоким горлом. Она также добавила к сочетанию белую массивную обувь.

Лопес часто можно заметить на публике в подобных образах. Стилисты говорят, что акцентная обувь, широкие длинные брюки и узкие водолазки уже стали выигрышной комбинацией для актрисы.

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