Ощутите себя как дома: где провести спокойный отпуск в Европе

Жителям больших городов часто хочется отправиться в отпуск куда-нибудь, где будет тихо и спокойно, подальше от шумной толпы. И такой город есть совсем неподалеку от знаменитого туристического центра в Европе.

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Как пишет издание Express, речь идет об Утрехте – живописном нидерландском городе, расположенном недалеко от Амстердама. Доехать от столицы сюда можно всего за час, а получить похожую архитектуру, живописные каналы, пышную зелень и значительно меньшее количество туристов на улицах.

В Утрехте достаточно выдающихся и живописных мест, которые стоит посетить. К примеру непременно стоит осмотреть Соборную колокольню, музей Миффи и затопленные каналы внутреннего города. Очень приятной станет прогулка по старой части Утрехта, ведь его старинная архитектура вдохновляет. Город является одним из старейших в Нидерландах и имеет интересную историю.

Если Утрехт вас заинтересовал, имейте в виду, что добраться сюда самолетом не получится – у города нет собственного аэропорта. Однако он снабжен удобным железнодорожным сообщением с Амстердамом.

Большая часть местного колорита города — его многочисленные кафе. В частности, те, которые расположены на берегах каналов.

Также туристы хвалят сервис в здешних отелях и хостелах. Персонал очень внимателен к гостям и всегда готов помочь им в любых вопросах.

Утрехт станет действительно хорошим выбором для тех, кто хочет наслаждаться пешими прогулками. Куда бы вы ни пошли, вам будет на что посмотреть. А где остановиться, чтобы утолить голод и жажду.

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