Осетровая Луна 19 августа подтолкнет к изменениям три знака зодиака: гороскоп

Уже 19 августа над Землей взойдет Осетровое полнолуние, которое состоится в знаке Водолея. Поэтому приготовьтесь к значительному личностному росту, не бойтесь бросить себе вызов и расширить горизонты своих устремлений.

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Астрологи обещают, что мы сможем разжечь свой внутренний огонь перед началом оживленного осеннего сезона. Учитывая прогрессивные черты Водолея, Осетровая Луна этого года предлагает идеальное окно для пересмотра и подтверждения своих долгосрочных целей, принятия собственной индивидуальности и исследования новаторских идей. И особенным это влияние будет на людей, родившихся под тремя знаками зодиака.

Что такое Осетровая Луна и чем она важна

Осетровая Луна – это название полнолуния, происходящего в августе каждого года. Другие названия этого явления – это кукурузная или красная Луна. Ее ассоциируют с урожаем и обилием. А то, что астрологическое событие произойдет в знаке Водолея, также будет означать, что мы будем более склонны строить связи и осуществлять достижения в области технологий. Также такое полнолуние связывают со стремлением к новым перспективам и знаниям.

Рак

Рассмотрите возможность избавиться от старых шаблонов действий и мышления. Осетровое полнолуние активирует ваш сектор трансформации и общих финансов, побуждая вас принять изменения в ваших интимных отношениях. Вам открывается прекрасная возможность провести открытый и честный разговор с вашим партнером или советником, чтобы решить проблемы или внести необходимые изменения. Посмотрите правде в глаза, и это приведет вас к успеху.

Весы

Осетровое полнолуние зажжет в вас искру, побуждая заняться новым проектом или хобби или погрузиться в романтику. Примите это желание исследовать новые горизонты и окунитесь в то, что вас волнует. Выделите время для более глубокого изучения новых удовольствий, погружения в творческий проект, планирования неожиданного свидания или изучения нового языка. Позвольте миру открыться для вас с новой стороны.

Рыбы

Будущее полнолуние призывает вас к внутренним размышлениям. Подумайте о том, чтобы сделать перерыв в рутине, чтобы соединиться со своей духовной стороной. Выделите время для медитации и самосозерцания. Или просто прогуляйтесь по природе, чтобы отпустить старые шаблоны и принять новые перспективы. Принятие этой энергии может привести к более глубокому чувству покоя и самосознания. Вы ничего не упускаете, вливаясь обратно в себя.

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