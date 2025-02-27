Ошибаются даже преданные фанаты: быстрая викторина о Гарри Поттере

Мир Гарри Поттера уже давно вышел за пределы книжных страниц, превратившись в подлинную культурную эпоху. Миллионы поклонников по всему миру знают наизусть заклинания, названия волшебных существ и истории героев.

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Но достаточно ли этого, чтобы считать себя настоящим знатоком? Проверьте свои знания с помощью сложной викторины, которая заставит задуматься даже самых преданных фанатов.

Эта викторина стала отличным способом проверить свои знания и проникнуть в мир любимой франшизы. Она показала, что даже самые преданные фанаты могут узнать что-нибудь новое о Гарри Поттере.

Вызов для настоящих маглов

В социальных сетях набирает популярность тест, состоящий из ряда каверзных вопросов о вселенной Гарри Поттера. Авторы викторины, Кэролайн и Танита, утверждают, что даже "настоящие поклонники" испытывают затруднения с поиском правильных ответов.

Викторина охватывает разные аспекты волшебного мира, от истории магии до деталей сюжета фильмов. Среди вопросов: имя матери Волдеморта, перечень голокраксов, автор "Истории магии", заклятие левитации и другие.

Сложность викторины состоит в том, что она требует не только знания основных сюжетных линий, но и внимания к часто остающимся без внимания деталям. Многие комментаторы в социальных сетях признались, что им понадобилось время, чтобы упомянуть правильные ответы.

Попытайтесь ответить на вопросы самостоятельно, а затем сравните свои результаты с правильными ответами. Бросьте вызов друзьям и узнайте, кто из вас является настоящим знатоком мира Гарри Поттера.

Вопрос:

Кто является матерью Волдеморта? Что такое шесть голокраксов, которые создал Волдеморт умышленно? Кто написал "Историю магии"? "Гарри Поттер и узник Азкабана" – чей портрет заменяет Толстую Госпожу после того, как на нее напали? Что использует Рубеус Хагрид, чтобы соединить куски своей волшебной палочки, когда она сломана? Где Гермиона провела первую встречу для студентов, желающих присоединиться к Армии Дамблдора? Как зовут пару, которая посещает обед в Дурсли, когда появляется Добби, чтобы помешать Гарри вернуться в Хогвартс? В каком году вышел "Узник Азкабана"? Какое заклинание может вынудить левитировать предметы?

Ответы на сложные вопросы

Мероп Гонт Дневник Тома Реддла, медальон, кубок Хаффлпаффа, кольцо Марволо Гонта, диадема Ровены Рейвенкло и змея Нагини. Сам Гарри Поттер был непреднамеренным горокраксом, поэтому он не является правильным ответом на этот вопрос. Батильда Бегшот Сэр Кадоган Зонтик Свиная голова Масоны 1999 год Вингардиум Левиоса

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