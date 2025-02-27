Ошибаются даже преданные фанаты: быстрая викторина о Гарри Поттере
Мир Гарри Поттера уже давно вышел за пределы книжных страниц, превратившись в подлинную культурную эпоху. Миллионы поклонников по всему миру знают наизусть заклинания, названия волшебных существ и истории героев.
Но достаточно ли этого, чтобы считать себя настоящим знатоком? Проверьте свои знания с помощью сложной викторины, которая заставит задуматься даже самых преданных фанатов.
Эта викторина стала отличным способом проверить свои знания и проникнуть в мир любимой франшизы. Она показала, что даже самые преданные фанаты могут узнать что-нибудь новое о Гарри Поттере.
Вызов для настоящих маглов
В социальных сетях набирает популярность тест, состоящий из ряда каверзных вопросов о вселенной Гарри Поттера. Авторы викторины, Кэролайн и Танита, утверждают, что даже "настоящие поклонники" испытывают затруднения с поиском правильных ответов.
Викторина охватывает разные аспекты волшебного мира, от истории магии до деталей сюжета фильмов. Среди вопросов: имя матери Волдеморта, перечень голокраксов, автор "Истории магии", заклятие левитации и другие.
Сложность викторины состоит в том, что она требует не только знания основных сюжетных линий, но и внимания к часто остающимся без внимания деталям. Многие комментаторы в социальных сетях признались, что им понадобилось время, чтобы упомянуть правильные ответы.
Попытайтесь ответить на вопросы самостоятельно, а затем сравните свои результаты с правильными ответами. Бросьте вызов друзьям и узнайте, кто из вас является настоящим знатоком мира Гарри Поттера.
Вопрос:
- Кто является матерью Волдеморта?
- Что такое шесть голокраксов, которые создал Волдеморт умышленно?
- Кто написал "Историю магии"?
- "Гарри Поттер и узник Азкабана" – чей портрет заменяет Толстую Госпожу после того, как на нее напали?
- Что использует Рубеус Хагрид, чтобы соединить куски своей волшебной палочки, когда она сломана?
- Где Гермиона провела первую встречу для студентов, желающих присоединиться к Армии Дамблдора?
- Как зовут пару, которая посещает обед в Дурсли, когда появляется Добби, чтобы помешать Гарри вернуться в Хогвартс?
- В каком году вышел "Узник Азкабана"?
- Какое заклинание может вынудить левитировать предметы?
Ответы на сложные вопросы
- Мероп Гонт
- Дневник Тома Реддла, медальон, кубок Хаффлпаффа, кольцо Марволо Гонта, диадема Ровены Рейвенкло и змея Нагини. Сам Гарри Поттер был непреднамеренным горокраксом, поэтому он не является правильным ответом на этот вопрос.
- Батильда Бегшот
- Сэр Кадоган
- Зонтик
- Свиная голова
- Масоны
- 1999 год
- Вингардиум Левиоса
Ранее OBOZ.UA писал о студентах, которые пересняли фильм о Гарри Поттере и не потратили на это много денег.
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