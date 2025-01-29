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Осталось немного картофельного пюре: что можно сделать из готового гарнира

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
534
Осталось немного картофельного пюре: что можно сделать из готового гарнира

Если у вас осталось чуть-чуть картофельного пюре, которое уже никто не хочет есть, не стоит выбрасывать продукт. Из него можно сделать полноценное новое блюдо – хрустящие жареные шарики. Для этого вам понадобится всего несколько минут.

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Идея приготовления вкусных картофельных шариков опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Нужно всего 5 ингредиентов.

Осталось немного картофельного пюре: что можно сделать из готового гарнира

Ингредиенты:

  • средний картофель – 4 шт.
  • крахмал – 3 ложки
  • соль/перец
  • сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
  • немного измельченной зелени – по желанию

Способ приготовления:

Осталось немного картофельного пюре: что можно сделать из готового гарнира

1. Можно использовать готовое картофельное пюре или отварить картофель с солью.

2. Слить воду и помять.

Осталось немного картофельного пюре: что можно сделать из готового гарнира

3. Добавить все остальные ингредиенты.

4. Перемешать вилкой.

Осталось немного картофельного пюре: что можно сделать из готового гарнира

5. Из эластичного теста сформировать шарики. При необходимости смочить руки в воде.

6. Шарики класть в очень хорошо разогретом масле.

Осталось немного картофельного пюре: что можно сделать из готового гарнира

7. Масло может покрывать шарики до половины, тогда их просто нужно перевернуть.

8. Жарятся несколько минут.

Осталось немного картофельного пюре: что можно сделать из готового гарнира

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