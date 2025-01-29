Осталось немного картофельного пюре: что можно сделать из готового гарнира
Если у вас осталось чуть-чуть картофельного пюре, которое уже никто не хочет есть, не стоит выбрасывать продукт. Из него можно сделать полноценное новое блюдо – хрустящие жареные шарики. Для этого вам понадобится всего несколько минут.
Идея приготовления вкусных картофельных шариков опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Нужно всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- средний картофель – 4 шт.
- крахмал – 3 ложки
- соль/перец
- сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
- немного измельченной зелени – по желанию
Способ приготовления:
1. Можно использовать готовое картофельное пюре или отварить картофель с солью.
2. Слить воду и помять.
3. Добавить все остальные ингредиенты.
4. Перемешать вилкой.
5. Из эластичного теста сформировать шарики. При необходимости смочить руки в воде.
6. Шарики класть в очень хорошо разогретом масле.
7. Масло может покрывать шарики до половины, тогда их просто нужно перевернуть.
8. Жарятся несколько минут.
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