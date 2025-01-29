Осталось немного картофельного пюре: что можно сделать из готового гарнира

Если у вас осталось чуть-чуть картофельного пюре, которое уже никто не хочет есть, не стоит выбрасывать продукт. Из него можно сделать полноценное новое блюдо – хрустящие жареные шарики. Для этого вам понадобится всего несколько минут.

Видео дня

Идея приготовления вкусных картофельных шариков опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Нужно всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

средний картофель – 4 шт.

крахмал – 3 ложки

соль/перец

сушеный чеснок – 0,5 ч.л.

немного измельченной зелени – по желанию

Способ приготовления:

1. Можно использовать готовое картофельное пюре или отварить картофель с солью.

2. Слить воду и помять.

3. Добавить все остальные ингредиенты.

4. Перемешать вилкой.

5. Из эластичного теста сформировать шарики. При необходимости смочить руки в воде.

6. Шарики класть в очень хорошо разогретом масле.

7. Масло может покрывать шарики до половины, тогда их просто нужно перевернуть.

8. Жарятся несколько минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: