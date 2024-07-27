Остров сокровищ в США снискал славу места с наибольшим количеством привидений: как туда добраться

Признайтесь, вы тоже, когда в детстве читали "Остров сокровищ" Роберта Льюиса Стивенсона, мечтали попасть на такой остров. И сейчас эта мечта ближе, чем когда-либо – вы можете отправиться на настоящий Остров сокровищ в отпуск.

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Как пишет Mirror, в водах между Сан-Франциско и Оклендом находится небольшая промышленная зона, названная "Островом сокровищ" именно в честь Стивенсона и его книги. Это место послужило площадкой для съемок таких фильмов, как "Индиана Джонс" и "Матрица". А еще оно славится тем, что считается одним из самых посещаемых островов с привидениями в Калифорнии.

Это звание клочок суши получил благодаря печально известному Коссон-Холлу, заброшенной военно-морской базе. Местные жители утверждают, что ее населяют духи, поэтому здесь можно услышать, как поют призраки и шепчут деревья.

В 1960-х годах здесь была открыта казарма для молодых моряков. В период своего расцвета военно-морская база Острова сокровищ выполняла множество функций: здесь размещалась школа электроники, ангары для ремонта самолетов и вертолетов, а также оказывалась поддержка вооруженным силам США во время войны во Вьетнаме. Здесь также очищали военно-морские корабли, из-за чего в почву проникли радиоактивные материалы.

База была выведена из эксплуатации в 1997 году. Два здания Коссон-холла, построенные в форме звезд, стояли пустыми, пока их не так давно не снесли.

Однако этот район по-прежнему привлекает множество посетителей. Особенно его любят искатели паранормальных явлений. Они сообщают, что находят свидетельство их существования по всему острову.

Ряд художников-граффитистов, создававших работы в Коссон-холле, сообщили, что чувствовали, как их хватают холодные руки, или слышали приглушенный смех, не имевший видимого источника. Самым известным призраком на острове является мужчина в белой матросской форме, которого якобы можно услышать насвистывающим Anchors Aweigh – неофициальный гимн ВМС США.

А прежде чем несколько лет назад деревья вокруг базы вырубили, некоторые явления связывали и с ними. Посетители рассказывали про световые шары в листьях посреди ночи. Так одна такая туристка оставила отзыв на сайте Backpackerverse: "Вдруг на деревьях засияли огни. Я подумала, что нас скоро поймают за вторжение, но никто не пришел. Огни закружились, и мы услышали приглушенный смех, доносившийся откуда-то. Мой парень клянется, что видел недалеко от человека, который указывает на нас, он, очевидно, разговаривал с одним из этих шаров".

Несмотря на дурную славу места, на острове продолжают жить более 3000 человек. Здесь расположено немало офисов, а местные спортивные команды держат на нем свои площадки. На остров ежедневно ходит паром, соединяющий его с Сан-Франциско. График работы переправы – с 7:30 утра до 8:30 вечера.

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