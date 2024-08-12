От BMW до элитного McLaren: топ-5 авто, продержавшихся на рынке только год

Неудачи случаются даже у гигантов и безоговорочных авторитетов. И кому об этом знать, как не производителям авто.

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Чуть ли не каждая марка имеет в своей истории модель, которая продержалась в продаже едва ли год. Причем даже такое случалось с вполне удачными моделями. Издание Autocar рассказало о самых свежих моделях, которые не смогли закрепиться на американском рынке. Впрочем, не все из них были действительно неудачными.

BMW 1M (2011)

BMW 1 серии M Coupe, или сокращенно 1M, был как особым, так и гениальным замыслом. По мере того, как M3 становился все больше и престижнее, у бренда появилась возможность создать более доступную, более шуструю машину от подразделения M. Разработку оснастили 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 335 лошадиных сил, присоединенным к шестиступенчатой механической коробке передач. До 100 км/ч М1 разгонялся за 4,8 секунды, а его максимальная скорость составляла 250 км/час. Спортивные легкосплавные колесные диски M3 CSL и колесные арки, подогнанные к размеру кузова – модель излучала агрессию и целеустремленность. Машина моментально стала современной классикой, но исчезла из автосалонов так же стремительно, как к ним ворвалась.

Coda EV (2012)

Инвесторы вслепую выбросили сотни миллионов долларов на калифорнийский автомобильный стартап Coda, чтобы помочь ему создать массовый электромобиль. Однако тех, кто профинансировал создание "убийцы Tesla", ожидало жестокое разочарование. Первый автомобиль бренда Coda, которому так и не дали названия, базировался на китайском Hafei Saibao, а тот, в свою очередь, имел основу архитектуры Mitsubishi Lancer конца 1990-х годов. Компания Coda начала продавать автомобили в Калифорнии в марте 2012 года, а уже в мае 2013 объявила о банкротстве. За время своего короткого существования ему удалось продать 117 автомобилей. В каждом из них пришлось за счет производителя менять подушку сохранности.

BMW M3 CS (2018)

Приблизительно год продолжались продажи в США BMW M3 CS на базе поколения F80 мощного немецкого седана. Всё потому, что бренд собрал всего 1200 этих машин. Что делало CS таким особенным по сравнению со стандартным седаном M3, так это двигатель, усиленный до 453 л.с., а также 600 ньютон-метров крутящего момента. Максимальная скорость авто составила 280 км/ч, а до "сотни" оно разгонялось за 3,9 сек. Кузов удалось облегчить на 45 кг за счет деталей деталям из углеродного волокна и более тонкого дверного стекла. И при этом M3 CS оставался практичным повседневным четырехдверным седаном с хорошим багажником. Понятно, что такое сокровище размели с автосалонов практически моментально.

Volkswagen Passat GT (2018)

В конце десятых лет Volkswagen попытался добавить пикантность в обычную линейку Passat, представив модель под названием GT на автосалоне в Детройте 2018 года. Обозначение GT указывало на наличие под капотом двигателя VR6, обвесов кузова и стильных элементов, приближавших авто среднего класса к спортивной версии GTI. К таким элементам можно, например, отнести красные акценты на радиаторной решетке. А уже в 2019 модельном году Volkswagen решил упростить модельный ряд Passat. К примеру, бренд отказался от шестицилиндрового двигателя в Passat.

McLaren Elva (2021)

Elva был ограниченным тиражом суперкара от британского бренда спортивных автомобилей McLaren. Это пятая итерация знаковой для конюшни модели, которая дополняет линейку из легендарных суперкаров как F1, P1, Senna и Speedtail. Elva 2021 максимально напоминала гоночный болид. В базовой комплектации (если это можно так назвать) у нее не было даже ветрового стекла, но его можно было добавить позже. Характер авто снабжал 4,0-литровый V8 мощностью 815 л.с. – по сути тот же агрегат, что и у Senna и Speedtail. Модель стоимостью 1,7 миллиона долларов была доступна в США только в течение одного модельного года.

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