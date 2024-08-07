От Нормандии до Прованса: названы малоизвестные места во Франции, которые стоит увидеть каждому.

Благодаря Олимпийским играм, Франция стала настоящим местом туристического паломничества сезона лета-2024. Это действительно уникальная страна с богатой историей, невероятными ландшафтами и атмосферной средневековой архитектурой.

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Кроме традиционных маршрутов, включающих Париж, замки Луары, Лион и Марсель, следует обратить внимание на малоизвестные места, где обычно существует минимальный риск встретить толпы туристов. Издание The Guardian обнародовало рейтинг лучших маршрутов, которые помогут узнать настоящую Францию.

Шантель, Овернь

В селе Шантель, в 65 км к северу от Клермон-Феррана, можно почувствовать неповторимый кулинарный вкус Франции. Это настоящий рай для гурманов. Гастрономический туризм следует начать с фермерских рынков, где предлагают дичь, паштеты и вино. Не забудьте попробовать свежие круассаны из колоритной местной буланжери. Посещение Шантель станет незабываемым опытом благодаря походам через ущелье де ла Бубле, купанию в озере, фермерским рынкам в окрестных селах и живой музыке на протяжении всего лета. Шантель – это величественные аббатства и замки эпохи средневековья, которые расскажут историю региона.

Руссион, Люберон

Деревня Руссион близ Люберона – поистине поразительное зрелище. Построенная на крутой красной скале, деревня, кажется, полностью сделана из охры, а здания излучают теплое солнечное сияние под лучами провансского солнца. Побродите по извилистым улочкам, полюбуйтесь впечатляющим видом долины и насладитесь гастрономическими шедеврами региона.

Эгисхайм

Эгисхайм находится в 80 км от Страсбурга. Приехав туда, вы словно попадаете в сказку. Куда бы вы ни взглянули, везде бушуют краски, и вы возвращаетесь в сказочное воображение детства. Здесь есть много кафе, где можно насладиться настоящим креп-сюзетом и традиционные винные прессы. Эксперты рекомендуют путешествовать на Le Petit Train через прекрасные виноградники.

Руины средневекового села в Пейрусс-ле-Рок, Окситания

За 30 минут езды к северу от Вильфранш-де-Руэрг есть село Пейрусс-ле-Рок с 200 жителями, лавкой трав, гончарной мастерской и аутентичными лавочками. Но известна эта местность, прежде всего, руинами эпохи средневековья. В нижней части села открывается вид на долину с крутыми склонами, где когда-то были серебряные и свинцовые рудники. Есть также бывший замок (захваченный англичанами в 1163 году), гордо стоящий над руинами аббатства. Этот город когда-то насчитывал 4000 жителей – что достаточно много, как для периода средних веков.

Коллиур, пляж Порт д'Аваль

Во время поездки из Перпиньяна можно встретить маленькое тайное сокровище пляжного городка – Коллиур, на побережье Вермиллион между Францией и Испанией. Представьте: пляж в бухте со спокойным морем, рыбные рестораны, средневековый городской замок и резко возвышающиеся над поселком вершины Пиренеев. Там даже есть музей современного искусства с картинами Матисса и красивой колокольней 17-го века, которая раньше была маяком с видом на гавань.

Лаураге возле Тулузы

В прекрасном регионе Лаураге между Тулузой и Каркассоном, есть городок Ревель, расположенный в 50 км юго-восточнее Тулузы. Каждую субботу утром там разворачивается с лучших рынков во Франции – и не где-нибудь, а в уникальном торговом зале 14-го века. Здесь есть холмы и красивые маленькие деревни, такие как Сорез и Сен-Феликс. В Вильфранш-де-Лораге вы можете сесть на поезд в Тулузу или Каркассон.

Монфланкен

Приблизительно в 40 км к юго-востоку от Бержерака есть город Монфланкен, где в августе проходит ежегодный средневековый фестиваль. Наслаждайтесь инсценировками, ремесленными рынками и традиционной музыкой на фоне красивых каменных построек древней эпохи. Остановиться можно в Domaine de Pautard – живописном замке с бассейном, спрятанным в спокойной сельской местности.

Ларок-де-Альбер

Недалеко от популярного морского курорта Аржелес-сюр-Мер близ Перпиньяна вас ждут горные деревни. От волшебного замка села Ларок-де-Альбер можно подняться по тропинке в течение двух часов до Le Chalet de l'Albère, где вы будете вознаграждены захватывающими видами на горы Альбере и классическими французскими блюдами, которые подают на красивом сельском ресторане.

Лубежак

Этот регион предлагает одни из лучших заведений питания в сельской местности на юго-западе Франции. Поднимитесь к маленькой деревне Лубежак (Loubéjac) в департаменте Лот на вершине холма. На прилавках местных производителей все необходимое для дешевого и вкусного ужина: от утки-гриль, картофеля с чесноком и салатов до сыров и местных фруктов.

Сен-Сенери-ле-Жерей, Нормандия

Сен-Сенери-ле-Жерей находится к западу от Алансона. Прогуляйтесь в церковь, чтобы увидеть потрясающие виды, прежде чем спуститься по тропинке к маленькой часовне, расположенной среди густого леса. Красота села привлекала многих художников, останавливавшихся в Auberge des Sœurs Moisy, так называемом приюте для художников, который сейчас является музеем. На его узких извилистых улочках есть несколько баров и ресторанов. Эта местность идеальна для тех, кто ищет покоя и вдохновения.

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