От Родена до подводного леса скульптур: 10 лучших скульптурных парков Европы и галерей под открытым небом

Европа богата культурными и художественными шедеврами. Кроме того, многие из них выходят за рамки традиционных музеев.

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Скульптурные парки и галереи под открытым небом позволяют насладиться произведениями искусства в сочетании с природой. The Guardian поделился подборкой лучших из них.

Парк скульптур Вигеланда, Осло, Норвегия.

Расположенный в сердце Осло, парк скульптур Вигеланда является домом для более 200 работ Густава Вигеланда, выполненных из гранита, бронзы и кованого железа. Посетители могут насладиться огромным монолитом, а также другими авангардными инсталляциями.

Парк открыт ежедневно и является идеальным местом для пикника. Для тех, кто ищет дополнительные впечатления, рядом находится музей Вигеланда.

Fondation Maeght, Приморские Альпы, Франция

Известное художественное учреждение во Франции имеет работы таких выдающихся скульпторов, как Жорж Брак, Альберто Джакометти и Жоан Миро. В садах, залитых солнцем, размещены их произведения рядом с работами Александра Колдера и Марка Шагала.

Выставки в Fondation Maeght регулярно обновляются, поэтому каждый визит предлагает что-нибудь новое.

East Side Gallery, Берлин, Германия

Самая длинная сохранившаяся часть Берлинской стены превращена в галерею под открытым небом. Более 100 картин покрывают ее кирпичную кладку, среди которых "Братский поцелуй" Дмитрия Врубеля и "Трабант" Биргит Киндер.

Эта галерея объединяет историю и искусство, создавая мощное и атмосферное пространство.

Музей Креллер-Мюллера, Арнем, Нидерланды

Этот музей славится своим огромным садом скульптур, где размещено более 160 работ, включая шедевры Огюста Родена и Генри Мура.

Музей Креллер-Мюллер предлагает семейный отдых со множеством активностей для детей. Если погода не способствует прогулкам, в закрытом павильоне есть коллекция работ Винсента Ван Гога.

Музей подводной скульптуры, Ayia Napa, Кипр

Этот подводный лес скульптур Джейсона де Кайреса Тейлора является одним из самых уникальных художественных пространств в Средиземноморье. Более 90 произведений искусства, имитирующих деревья, растения и другие фигуры, расположены под водой на глубине до восьми метров.

Посетители могут окунаться с маской, трубкой, чтобы получить незабываемые впечатления.

Австрийский парк скульптур, Грац, Австрия

Недалеко от Граца расположен этот большой сад, где можно увидеть более 80 работ австрийских и международных художников.

Парк бесплатный для посещения, что делает его идеальным местом для семейных прогулок и пикников. Среди самых интересных работ – Толстый дом Эрвина Вурма.

Chateau La Coste, Прованс, Франция

Этот художественный простор, расположенный среди прованских виноградников, объединяет 40 произведений искусства и архитектурных инсталляций.

Среди самых выдающихся – Дубовая комната Энди Голдсуорси и гигантский паук Луизы Буржуа.

Villa Celle, Пистоя, Италия

Одна из самых больших в мире коллекций искусства на тему окружающей среды расположена в парке эпохи романтизма.

Более 80 монументальных работ, включая деревянные инсталляции и хитроумные абстрактные формы, воплощают мастерство итальянских и международных скульпторов.

Парк искусств Sandretto Re Rebaudengo, Пьемонт, Италия

Расположенный среди пьемонтских холмов, этот парк объединяет работы семи художников, использующих разные материалы – от упавших кипарисов до восстановленного мусора.

Парк предлагает посетителям исключительную прогулку среди виноградников, позволяющую полноценно насладиться искусством.

Музей Миддельхайма, Антверпен, Бельгия

Один из старейших музеев под открытым небом в Европе, Миддельхайм расположен в великолепном парке с более чем 100 скульптурными произведениями.

Посетители могут насладиться природой, отдохнуть в кафе и изучить уникальные экспонаты, разбросанные по всему парку.

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