Отдых в Барселоне станет дороже: сколько придется заплатить туристу

Испанская Барселона повысит налог, взимаемый с гостей за посещение города. На такой шаг городские власти пойдут, чтобы сократить интенсивный поток туристов, с которым не всегда удается справиться.

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Это будет уже второе повышение налога в этом году. С октября он будет составлять 4 евро с человека в сутки. Первое повышение состоялось в апреле.

Местный туристический сбор был введен в Барселоне с 2012 года. Его добавили к общерегиональному туристическому налогу. Сбор взимается с официального жилья, предоставляемого туристам, и зависит от типа размещения. Для четырехзвездочных отелей он составляет 1,70 евро, для жилья, арендованного через сервисы типа Airbnb, — 2,25 евро, а для пятизвездочных и люксовых отелей — 3,50 евро. Пассажиры круизных судов, которые проводят в городе менее 12 часов, платят 3 евро, а проводящие более 12 часов – 2 евро.

Отдельный городской налог взимается за максимальное пребывание в течение семи ночей. И он тоже постоянно растет. Сейчас он составляет 3,25 евро за ночь для большинства посетителей и 4 евро для тех, кто останавливается в туристических апартаментах или проводит в городе в рамках круиза менее 12 часов.

После повышения в октябре гостям Барселоны придется платить 4 евро свыше регионального туристического налога. Он вырастет на 0,75 евро за ночь. Это означает, что гости пятизвездочных гостиниц будут платить в общей сложности 7,50 евро за ночь, то есть 52,50 евро на человека за недельное пребывание. В настоящее время эта сумма составляет 47,25 евро.

Мэр города Хауме Колбони говорит, что цель увеличения городского налога состоит в том, чтобы развивать в Барселоне качественный туризм. Собранные средства намерены направить на такие расходы как уборка и охрана.

Город посещают в среднем 32 миллиона человек й в год, многие из которых прибывают на круизных лайнерах. Местные жители часто жалуются на шум от экскурсий, беспорядок и рост цен, который вызывает такое количество туристов.

Власти надеются, что повышенный налог увеличит доходы от туризма с 95 миллионов евро до 115 миллионов евро в 2024 году. К тому же, по мнению Колбони, это позволит снизить количество гостей. "Наша модель больше не является массовым туризмом, а качественным туризмом, что повышает ценность города", – пояснил мэр. В муниципалитете заявили, что дополнительные доходы используют для совершенствования инфраструктуры города, включая улучшение дорог, автобусного сообщения и эскалаторов.

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