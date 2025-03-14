Отказ от употребления сливочного масла может предотвратить преждевременную смерть – исследование

Замена сливочного масла на растительные масла из кукурузы, рапса или оливок может помочь вам жить дольше, утверждает исследование.

Видео дня

Исследователи проанализировали данные более 221 000 взрослых, заполнивших анкеты по своему питанию. Около 50 000 смертей были зарегистрированы в группе в течение 50 лет наблюдения, в том числе 12 000 раком и 11 000 связанных с заболеваниями сердца, пишет Express.

После поправки на другие факторы люди в группе, потреблявшие больше сливочного масла, имели на 15% более высокий риск смерти от любой причины по сравнению с теми, кто ел меньше масла. Тем временем люди, которые ели больше растительных масел, таких как кукурузное, оливковое и рапсовое, имели на 16% меньший риск смерти, чем те, кто потреблял меньше всего.

Исследователи подсчитали, что замена 10 г сливочного масла на эквивалентное количество растительных масел в день снижает риск смерти по любой причине на 17% и смертность от рака на 17%.

Составляя в журнале JAMA Internal Medicine, авторы пришли к выводу, что "замена сливочного масла растительными маслами может дать значительные преимущества для предотвращения преждевременной смерти".

Комментируя результаты исследования, профессор Том Сандерс, эксперт по питанию и диетологии Королевского колледжа Лондона, сказал, что замена сливочного масла растительными может снизить уровень холестерина в крови.

"Сливочное масло имеет высокое содержание насыщенных жиров, содержит некоторые трансжирные кислоты, но очень мало полиненасыщенных жиров. В то время как негидрогенизированные соевое, рапсовое и оливковое масла имеют низкое содержание насыщенных жирных кислот, но высокое содержание ненасыщенных жиров", – пояснил он.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие фрукты и овощи следует употреблять, чтобы продлить продолжительность жизни.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.