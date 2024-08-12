Памела Андерсон удивила гостей светского мероприятия образом, отказавшись от традиционного платья

Актриса и модель Памела Андерсон отказалась от своего эпатажного имиджа и принялась радовать модных критиков элегантным подходом к выбору наряда. Но недавно она удивила даже их, отказавшись от традиционного вечернего платья для посещения светской вечеринки.

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Звезду пригласили на ужин ювелирного бренда Pandora в Копенгагене. Обычно на подобных событиях от гостей ожидают классических вечерних образов. Но Андерсон сумела выдержать дрес-код и при этом продемонстрировать креативный подход, пишет издание Who What Wear.

Вместо традиционного для таких выходов платья в пол она выбрала комплект из сдержанного топа и широких брюк молочного цвета. Топ своим вырезом выгодно подчеркивал шею и зону декольте, я его укороченные рукава приоткрывали тонкие запястья актрисы, на одном из которых красовался изысканный браслет. Брюки в этом ансамбле были удлиненными и полностью скрывали обувь, что визуально удлиняло весь силуэт.

Простые линии и отсутствие декора на вещах четко соответствовали эстетике "меньше значит больше", которой придерживается Андерсон. К образу она добавила сдержанные украшения и дополнила все простой укладкой волос на косой пробор.

Звезду отметили спокойным подходом к летнему стилю без лишних цветов, узоров и деталей. В результате Андерсон продемонстрировала чистую элегантность, которая остается вне времени и при этом не теряет оригинальности.

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