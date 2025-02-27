Парад планет принесет особую удачу трем знакам зодиака

Приближается уникальное астрономическое явление – Парад планет. 28 февраля 2025 года Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс выстроятся в один ряд.

Видео дня

Мощное влияние планет ощутит каждый, но Тельцы, Раки и Козероги могут рассчитывать на исключительную дозу удачи и новые возможности, пишет Kobieta. В их личной и профессиональной жизни начнутся благоприятные перемены.

Телец

Соединение планет 28 февраля 2025 подтолкнет Тельца к действию. Это отличное время для смелых решений и выхода за пределы зоны комфорта, а также для профессионального и личного развития. Энергия планет будет способствовать началу новых проектов, смене работы или переезду. Если вы мечтали о собственном бизнесе, примите этот вызов.

Рак

Для Рака Парад планет принесет прорыв, особенно в межличностных отношениях и финансах. Планеты будут способствовать построению глубоких связей и разрешению старых конфликтов. Следует восстановить семейные контакты и укреплять отношения. Одинокие Раки могут встретить человека, который навсегда останется в их сердцах. Также Раки могут ожидать предложений по работе с большим заработком. Доверяйте своей интуиции, она подскажет, какое решение принять.

Козерог

Для Козерогов Парад планет станет периодом напряженной работы и поразительных успехов. Вы почувствуете энергию решительности и смелости для действий. Вы можете получить повышение или начать новый этап карьеры. Планеты будут способствовать скорым решениям, которые могут принести большие выгоды. В вашей светской жизни также появятся новые знакомые, что может положительно отразиться на будущем.