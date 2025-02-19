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Паста "Карбонара" собственноручно: классический рецепт вкусного блюда

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
93
Паста 'Карбонара' собственноручно: классический рецепт вкусного блюда

Паста "Карбонара" – это отличный вариант обеда для всей семьи. Это основное блюдо готовится очень легко, но его вкус точно найдет своих ценителей.

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Как приготовить пасту так, чтобы всегда получалась удачно, в Instagram рассказала фудблогер с ником anny cooking. Оказывается, в этом рецепте нет ничего сложного.

Паста "Карбонара" собственноручно: классический рецепт вкусного блюда

Ингредиенты

  • Паста – 200 гр.
  • Бекон\грудинка – 150 гр.
  • Желтки – 3 шт.
  • Пармезан – 50 гр.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Перец черный

Способ приготовления

1.Нарезаем бекон/грудинку, кладем на холодную сковороду и жарим помешивая до золотистости. За минуту до готовности кладем зубчик чеснока к бекону, сливаем жир и возвращаем его на сковороду.

Паста "Карбонара" собственноручно: классический рецепт вкусного блюда

2.Натираем сыр и соединяем его с желтками.

3.Отвариваем в подсоленной воде пасту, воду не сливаем, добавляем пасту в жир из бекона, бекон, включаем умеренный нагрев и перемешиваем.

Паста "Карбонара" собственноручно: классический рецепт вкусного блюда

4.Добавляем 2-2,5 черпака воды из пасты и желтки с пармезаном, сразу активно помешиваем до образования соуса.

Паста "Карбонара" собственноручно: классический рецепт вкусного блюда

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