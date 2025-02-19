Паста "Карбонара" собственноручно: классический рецепт вкусного блюда
Паста "Карбонара" – это отличный вариант обеда для всей семьи. Это основное блюдо готовится очень легко, но его вкус точно найдет своих ценителей.
Как приготовить пасту так, чтобы всегда получалась удачно, в Instagram рассказала фудблогер с ником anny cooking. Оказывается, в этом рецепте нет ничего сложного.
Ингредиенты
- Паста – 200 гр.
- Бекон\грудинка – 150 гр.
- Желтки – 3 шт.
- Пармезан – 50 гр.
- Чеснок – 1 зуб.
- Перец черный
Способ приготовления
1.Нарезаем бекон/грудинку, кладем на холодную сковороду и жарим помешивая до золотистости. За минуту до готовности кладем зубчик чеснока к бекону, сливаем жир и возвращаем его на сковороду.
2.Натираем сыр и соединяем его с желтками.
3.Отвариваем в подсоленной воде пасту, воду не сливаем, добавляем пасту в жир из бекона, бекон, включаем умеренный нагрев и перемешиваем.
4.Добавляем 2-2,5 черпака воды из пасты и желтки с пармезаном, сразу активно помешиваем до образования соуса.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты пасты: