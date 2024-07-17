Перебраться в Тоскану и получить 30 тысяч евро: как совершить переезд мечты

Для многих украинцев мысль о собственном жилье в европейской стране кажется несбыточной мечтой. Однако жизнь очень непредсказуема и полна возможностей.

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Недавно покупка дома в горах Италии стала реальной даже для людей, не имеющих больших сбережений. О том, как получить 30 тысяч евро и переехать в место с невероятными видами, рассказал Euro news.

Тоскана – это регион в центральной Италии, известный своими живописными пейзажами. Совсем недавно итальянское правительство запустило уникальную программу, направленную на привлечение новых жителей в малые города Тосканы. Эта инициатива стала ответом на демографические проблемы.

Отток молодежи в большие города и восходящий процент пожилых людей стал настоящим вызовом для местных общин. Поэтому правительство решило предложить привлекательные условия для тех, кто готов переехать в Тоскану, обещая им финансовую поддержку до 30 тысяч евро.

Детали программы

Программа получила название "Жилье в горах 2024 года". Согласно ей, желающие приобрести жилье получат от 10 000 до 30 000 евро на покупку дома.

Однако финансовый взнос от региона не может превышать 50 процентов стоимости покупки и ремонта недвижимости. Также он должен располагаться в горном городе с населением менее 5 000 человек. Их в Тоскане – 119.

Кто может получить грант на покупку жилья

Правила относительно того, кто имеет право подать заявку на получение средств достаточно строги. Человек должен быть гражданином Италии, другой страны Евросоюза или иметь вид на жительство сроком не менее 10 лет. Также он должен быть зарегистрирован как житель итальянского города или поселка, но жить не в горной местности.

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