Первый в истории: мультик 'Мыслями наизнанку-2' побил новый рекорд

Анимационный фильм "Мыслями наизнанку-2" бьет рекорды. Мультик превысил 1 миллиард долларов в международном прокате и стал одним из 12 релизов – и единственным анимационным фильмом – преодолевшим эту отметку.

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Премьера мультфильма, созданного Pixar Animation Studios, прошла 14 июня. Детальнее о рекордах рассказало издание Variety.

В общей сложности 55 фильмов собрали 1 миллиард долларов проката в мире. Сумма состоит из продажи билетов в США и за рубежом, но только 12-м удалось достичь этого уровня исключительно на зарубежных рынках.

В то время как "Король Лев" от Disney 2019 года заработал потрясающие 1,1 миллиарда долларов на международном уровне, студия классифицировала ремейк как "ive-action", а не как "computer generated", поэтому "Мыслями наизнанку 2" технически являются первым анимационным выпуском, присоединившимся к лидерам.

Крупнейшими иностранными рынками являются Мексика (102,2 миллиона долларов), Бразилия (80 миллионов долларов), Великобритания (72,7 миллиона долларов), Франция (62,6 миллиона долларов) и Корея (60,8 миллиона долларов).

Продолжение Pixar уже является самым кассовым фильмом года с 1,649 миллиарда долларов во всем мире, в том числе 1,002 миллиарда долларов за рубежом и 646,3 миллиона долларов в США. Несколько недель назад "Мыслями наизнанку 2" опередил "Ледяное сердце" как самый кассовый анимационный фильм в истории.

Чтобы дать представление о кассовых сборах "Мысками наизнанку 2" среди международной аудитории, "Дедпул и Росомаха" собрал чуть больше половины этой суммы – 634,1 миллиона долларов. Однако "Дедпул и Росомаха" имеет рейтинг R, теоретически ограничивающий его аудиторию зрителями в возрасте от 18 лет.

"Мыслями наизнанку 2" – история 13-летней девочки Райли, которая, столкнувшись с новыми событиями в жизни, переживает неизвестные до того эмоции. К чувствам, известным из прошлой части, таким как радость, печаль, страх, гнев и отвращение, добавляются тревога, зависть, ностальгия и скука.

Ранее OBOZ.UA подробнее рассказывал о релизе этого анимафильма.

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