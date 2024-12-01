PlayStation 6 может стать последней консолью Sony: какой она будет

С момента запуска PlayStation 5 в 2020 году прошло четыре года, но уже сейчас многие задаются вопросом о будущем консолей Sony. Ожидание следующей PlayStation, которая может стать последней в истории компании, растет.

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Хотя до новой консоли еще несколько лет, слухи и прогнозы PlayStation 6 (PS6) уже активно обсуждаются. Разработчики и геймеры имеют немало предположений о том, какой будет следующая и, возможно, финальная консоль PlayStation, пишет TechRadar Gaming.

Когда ждать PS6

Интервью с Масаясу Ито, исполнительным вице-президентом Sony, показало, что компания не планирует запускать новую консоль в ближайшие несколько лет. Как правило, жизненный цикл консолей Sony составляет шесть-семь лет, поэтому PS6 можно ожидать не ранее 2026 года. Учитывая быстрое развитие технологий, циклы выпуска новых моделей могут быть даже короче. Однако судя по опыту компании, следующее поколение появится не раньше 2027 или 2028 годов.

Развитие и изменения на пути к PS6

Перед запуском PS6 Sony планирует выпустить PS5 Pro в ноябре 2024 года. Этот аппарат, который станет посредственным обновлением между PS5 и PS6, будет иметь усовершенствованный графический процессор, улучшенную трассировку лучей и искусственный интеллект для масштабирования. PS5 Pro, которая будет стоить 699 долларов, позволит компании оставаться конкурентоспособной до появления нового поколения. Это также дает понять, что Sony активно тестирует возможности рынка и готовится к будущему.

Вероятная цена PS6

Хотя цена PS6 на данный момент не объявлена, можно предположить, что она будет выше стоимости предыдущих моделей. PS5 вышла по цене 499 долларов США, а PS5 Slim – за 499 долларов за физическую версию. Учитывая инфляцию и повышение затрат на разработку игр, ожидается, что цена PS6 может достигнуть 600 долларов на момент выпуска. Учитывая цены для PS5 Pro стоимость новой PlayStation также может быть существенной, но конкретные цифры пока остаются лишь прогнозами.

Что хотели бы увидеть в PS6

Геймеры уже мечтают о том, какой будет следующая консоль. Одним из самых больших ожиданий является усовершенствование графики и производительности. Ожидается, что PS6 получит еще более высокое разрешение 4K, улучшенную частоту кадров и уменьшение размера игр. Поскольку игры для PS5 уже занимают до 150 ГБ памяти, в PS6 необходимо оптимизировать эти данные во избежание еще больших размеров файлов.

Дополнительно поклонники хотят увидеть в обновленной линейке новые эксклюзивы, а также возвращение классических франшиз, таких как Sly Cooper и Twisted Metal. Это позволит сделать старт PS6 ярким и привлекательным для поклонников старой школы.

Цена PlayStation 6: чего ожидать

Аналитики считают, что стоимость PS6 будет зависеть от развития рынка и инфляции. Так, Мэтт Пискателла из компании Circana прогнозирует, что цены на новые консольные системы будут расти, и для PS6 стоимость может быть около 600 долларов. Такое повышение цен будет справедливо с учетом роста стоимости компонентов и разработки игр. Однако эта тенденция может повлиять на спрос среди игроков, особенно тех, кто выбирает менее дорогие варианты.

Слухи о вариантах PS6

Не так давно появились слухи, что PS6 может выйти в двух разных вариантах, аналогично предыдущему поколению. Источники указывают, что Sony планирует выпускать разные модели с разными характеристиками и ценами. Это позволит удовлетворить потребности разных категорий потребителей и повысить доступность новой PlayStation.

Чипы для PS6: партнерство с AMD

Согласно последним данным, Sony снова выбрала компанию AMD для разработки чипов для PS6. Это партнерство началось с PS5 и, вероятно, продолжится и в будущем. Чипы AMD стали важным компонентом в успехе предыдущей консоли, поэтому их выбор для PS6 выглядит логичным шагом. В частности, известно, что эти чипы будут обеспечивать еще более высокую производительность, чем используемые в PS5.

Согласно прогнозам Microsoft, преемники таких консолей, как PS6 и Xbox Series X, могут появиться не раньше 2028 года. Это может означать, что игроки увидят новые платформы через восемь лет после запуска PS5. Этот сценарий выглядит вполне реалистичным с учетом темпа технологического прогресса и необходимости долгой разработки новых игр. И даже если PS6 станет последней консолью, она, несомненно, оставит незабываемый след в мире видеоигр.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2024 года Sony показала PS5 Pro и обнародовала цену новой консоли.

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