Пляжный рай в Италии: приморский город станет идеальным направлением для любителей еды и музыки

Италия – настоящий рай для путешественников. Здесь найдут развлечения все, независимо от возраста и предпочтений. Прекрасная природа, теплый климат, горы, море, скалы, чистые пляжи – не единственные прелести страны. В каждом регионе есть уникальные архитектурные достопримечательности, которые не оставят безразличными любителей истории.

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Однако если вы хотите открыть настоящую Италию, а не стоять в бесконечных очередях и не толкаться в толпе туристов, Форте-дей-Марми в Тоскане станет идеальным местом для отдыха. Детальнее об активном отдыхе рассказало издание Express.

Ближайший к Форте-дей-Марми аэропорт находится в Пизе. Приземлившись в Пизе и взяв арендованную машину, можно ограничиться скорым визитом к знаменитой падающей башне перед тем, как отправиться на побережье.

Форте-дей-Марми находится всего в 40 минутах езды от Пизы.

Приехав в этот тосканский прибрежный город, вы сразу будете поражены потрясающими видами: горы, длинный чистый пляж, вкусная еда, живая музыка и активная ночная жизнь.

La Serena может похвастаться обилием скульптур и произведений искусства, созданных разными художниками-резидентами. Художественное чутье распространяется от впечатляющего винного погреба до современных зон отдыха, украшенных ситцевыми зонтиками.

Путешествия по Форте-дей-Марми упрощает велосипедная дорожка, простирающаяся вдоль пляжа. Яркие велосипеды в окрестностях Ла-Серены служат не только для украшения – их можно взять в аренду.

В Форте-дей-Марме есть множество потрясающих пляжных клубов, каждый со стильными площадками для загара и роскошными ресторанами.

Местный рынок в Форте-дей-Марме, который работает по средам и субботам, предлагает больше, чем просто обычные прибрежные торговые ряды. Там вы сможете насладиться высококачественной итальянской кухней и купить уникальные предметы в память о путешествии.

Находясь в Италии, очень важно спросить местных жителей об их любимых пиццериях. Возле Форте-дей-Марми таковой является Pizzarda в Серавецца.

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