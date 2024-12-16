По сезону на книгу: что известно о нашумевшем сериале о Гарри Поттере, который начнут снимать в 2025-м

Проект сериала по серии книг о волшебнике Гарри Поттере, который готовит канал HBO, постепенно обрастает слухами и даже скандалами. Фанаты ожидают от компании, выпустившей "Игру престолов", не менее эпического шоу.

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О том, что известно о предстоящем сериале, рассказало издание Variety. Руководить проектом наняли шоураннера Франческу Гардинер и режиссера Марка Майлода из "Наследников". Именно им доверили оживить волшебный мир Хогвартса.

Шоу выйдет через 30 лет после того, как писательница Джоан Роулинг опубликовала книгу "Гарри Поттер и философский камень", экранизацию которого снял Крис Коламбус в 2001 году. Франшиза "Волшебный мир", включающая фильмы "Гарри Поттер" и "Фантастические твари", занимает четвертое место по кассовым сборам за всю историю, заработав в сумме 9,6 млрд долларов во всем мире за 11 фильмов.

Отличие сериала от фильмов

Телевизионное шоу выйдет в формате "одна книга – один сезон". Гардинер и Майолд говорили о том, что видят в сериале возможность расширить книги и фильмы без разрушения их наследия. К примеру, они заявляли, что не намерены "возиться" с внешним видом Большого зала.

В то же время руководители проекта планируют "действительно углубиться в сюжетные линии персонажей". То есть, они намерены раскрыть разных учеников Хогвартса, ранее не получавших много экранного времени. Речь идет, в частности, о персонале школы магии и ее рабочих.

Участие Джоан Роулинг

Одним из самых противоречивых элементов мира Гарри Поттера в последние годы стали громкие комментарии автора магического мира в интернете против трансгендерных и небинарных людей. Несмотря на несколько скандалов с ее участием, писательницу Джоан Роулинг все же привлекут к сериалу в качестве исполнительного продюсера.

На пресс-конференции 12 ноября руководитель HBO Кейси Блойс упомянул, что Роулинг "очень, очень вовлечена в процесс выбора сценариста и режиссера". А ее противоречивые комментарии не повлияли на намерение канала сотрудничать с ней.

Актерский состав

Пока подтвержденной информации о касте сериала нет. Сообщается, что около 32 000 детей прошли прослушивание в Ирландии и Великобритании на главные роли – маленьких Гарри, Рона и Гермионы. По состоянию на 5 декабря Гардинер и Майлод занимались просмотром записей прослушиваний. Их цель — встретиться с кандидатами, вошедшими в шорт-лист, в январе.

Относительно других ключевых ролей известно, что Марк Райланс ("Шпионский мост") рассматривается на роль Дамблдора, а Паапа Эссиед ("Я могу уничтожить тебя") является главным претендентом на роль профессора Северуса Снейпа. Однако пока никаких официальных соглашений с этими актерами не заключено и продолжаются переговоры.

Премьера шоу

Съемки сериала по Гарри Поттеру должны начаться летом 2025 года в Ливсдене, где также снимались фильмы. HBO планирует премьеру долгожданного шоу на 2026 год. Оно должно выйти на стриминге Max.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о скандале, который вызвал выбор актера на роль Северуса Снейпа в сериале по "Гарри Поттеру".

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