Почему День флага Украины отмечают именно 23 августа: экскурс в историю

Каждый год в канун Дня независимости Украина отмечает еще один важный праздник – День Государственного флага. Знаете ли вы, почему этот символ чествуют именно 23 августа?

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В самом начале своего существования День флага был региональным праздником в Киеве и отмечался 24 июля. OBOZ.UA рассказывает, когда праздник превратился в общенациональный и почему для него выбрали другую дату.

Сине-желтый флаг над Киевом

В конце существования СССР сине-желтый флаг как символ стремления народа Украины к независимости начал появляться в разных городах государства. В 1989 году его поднимали и во Львове, Хмельницком, Черновцах. Уже в 1990 году флаг подняли на здании, где сейчас располагается мэрия Киева. Произошло это 24 июля. Поэтому дата и стала праздничной на региональном уровне.

Однако в августе 1991 года произошли события, определившие будущее СССР – путч в Москве. Консервативные члены КПСС попытались остановить процесс либерализации политики страны, очевидно ведущей к ее распаду. Однако они потерпели неудачу и бывшие республики Союза стали одна за другой провозглашать независимость.

Существует версия, что когда в украинской столице узнали о провале путча, группа депутатов парламента, чтобы отпраздновать это событие, внесла в сессионный зал Верховной Рады сине-желтый флаг. Случилось это 23 августа 1991 года. Полотнище тогда было освящено священником УАПЦ Петром Бойко.

Однако некоторые участники событий утверждают, что сине-желтый стяг появился в зале заседаний парламента во время внеочередной сессии Верховной Рады Украины 24 августа 1991 года. То есть, в день принятия Декларации о независимости нашего государства. Голосование было непростым. Документ был принят только с четвертой попытки и после угроз главы республиканского парламента Леонида Кравчука, что он подаст в отставку. Однако после того, как большинство депутатов поддержали решение, в зале появилось огромное сине-желтое полотно, что было зафиксировано документальной хроникой.

Так или иначе, а сейчас флаг, который своим появлением в сессионном зале ознаменовал рождение независимого государства, Украина сохраняется как реликвия в музее ВРУ. А на одной из стен парламента висит картина, увековечивающая эти события.

История Дня флага

В течение первого десятилетия независимости у Украины не было отдельного праздника в честь одного из главных государственных символов. Его установил в 2004 году президент Леонид Кучма. В качестве даты он выбрал 23 августа. День, когда, вероятно, стяг впервые занесли в сессионный зал ВРУ.

Сам государственный символ был утвержден 18 сентября 1991 года. Тогда Президиум Верховной Рады Украины проголосовал за Постановление "О флаге Украины". С того момента именно сине-желтый флаг используют во время событий международного и государственного уровня, им приветствуют иностранных гостей, под ним приносят присягу военнослужащие, он вывешивается на посольствах Украины и символизирует наше государство в стенах ООН.

Официальным символом Украины сине-желтое знамя стало 28 января 1998 года. В тот день Верховная Рада приняла постановление "Об утверждении государственным флагом Украины Национального флага". В документе говорится: "Государственное Знамя Украины представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней — синего цвета, нижней — желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3".

Когда второй президент Украины к десятой годовщине Независимости вводил новый праздник, то мотивировал свое решение так: "В честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины". Соответствующий указ Леонид Кучма подписал 23 августа 2004 года.

С тех пор каждый раз в канун Дня независимости Украине неизменно чествует один из главных государственных символов. Единственное изменение в празднование внес в 2009 году третий президент Виктор Ющенко. Он основал приуроченную к событию официальную церемонию поднятия флага. Она проходит ежегодно 23 августа по всей территории Украины.

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