Почему Kia Picanto является идеальным компактным авто для города: все плюсы модели

В рейтинге малолитражных городских авто Kia Picanto традиционно занимает верхнюю ступеньку. Это отличный и практичный вариант, прежде всего, для узких европейских улочек. Первое поколение Picanto было презентовано в 2003 году. Автомобиль был укомплектован одним из двух бензиновых двигателей: 1-литровый мощностью 61 л.с. или 1,1-литровый мощностью 65 л.с.

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Эксперты рассказали, почему Kia Picanto до сих пор является идеальным компактным выбором. Европе есть спрос на небольшие городские автомобили, но производители сокращают их количество в пользу маленьких внедорожников.

Последнее поколение Kia Picanto имеет места для нескольких пассажиров, багажник и все снаряжение более крупного автомобиля, хотя и со скромной мощностью 77 л. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

По-настоящему маленький автомобиль выглядит как читкод в городе. У скромного двигателя Kia нет ни настоящего диапазона мощности, ни глубокого крутящего момента и т.д.

Picanto чрезвычайно устойчив к недостаточной поворотности благодаря своему снаряженному весу меньше тонны, сцеплению, тормозам и рулевому управлению – все продумано, но легко.

Эксперты отмечают, что Picanto – один из медленно умирающих сегментов маленьких бензиновых автомобилей, которые уже не так дешевы, как раньше. Новые правила GSR II (Общие правила безопасности), введенные в ЕС в июле 2024 года, предусматривают, что небольшие автомобили теперь нуждаются более 20 систем безопасности на борту, включая расширенное экстренное торможение, интеллектуальную помощь при скорости, удержание в аварийной полосе и т.д.

Picanto второго поколения предлагался с двумя вариантами бензиновых двигателей: 1-литровый трехцилиндровый или 1,25-литровый двигатель с четырьмя цилиндрами. Top Gear назвал Picanto "Автомобиль года" в 2011 году.

В 2015 году появился модернизированный Picanto – рестайлинг коснулся изменения внешности (новые бамперы, светотехника) и оснащения автомобиля. Picanto 3 поколения комплектуется с 1 и 1,25 литровыми двигателями, первый комплектуется в обычном и турбо вариантах, второй только в обычном.

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