Почему нельзя разряжать батарею телефона до нуля: причины вас напугают

Во время отключений электроэнергии, вновь участившихся в Украине из-за варварских обстрелов российских оккупантов, порой приходится разряжать батареи гаджетов до нуля. Но насколько это безопасно делать в тех же смартфонах?

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Существует расхожее мнение, что полная разрядка негативно влияет на состояние батареи телефона и со временем может вывести ее из строя. Так ли это, выяснило издание NV.

Практически во всех современных смартфонов стоят несъемные аккумуляторы, поэтому заменить испорченную деталь не так просто, как хотелось бы – для этого придется обращаться в сервис и платить немалые деньги. Иногда сопоставимые с затратами на новое устройство. Именно поэтому эксперты советуют заботиться об аккумуляторе с момента покупки устройства. И вот пять причин, поэтому такая забота начинается с недопущения полной его разрядки.

Технические ограничения литий-ионных аккумуляторов

Подавляющее большинство аккумуляторов современных смартфонов произведено по литий-ионной технологии. Они лучше всего работают в пределах уровня заряда от 20% до 80%. Частая полная разрядка перегружает аккумулятор и отрицательно сказывается на его емкости и эффективности использования заряда.

Производительность аккумулятора

Оптимальную работу смартфона с адекватным функционированием всех систем и приложений можно обеспечить только при достаточном уровне заряда. Если смартфон разряжен до менее 15%, он переходит в режим экономии, останавливает некоторые процессы и это может приводить к нарушениям его нормальной работы. А еще к сбоям в настройках. Однако иногда так бывает, что зарядить вовремя телефон не выходит. В таком случае не нарушайте режим экономии и используйте почти разряженный гаджет очень осторожно.

Утрата и повреждение данных

Слишком низкий заряд аккумулятора смартфона может привести к еще одному неприятному последствию – потере и повреждению ваших данных. Например, файл или документ, над которым вы работали в момент отключения устройства, точно не сохранятся. Также подобный инцидент может привести к нарушению функциональности используемой программы.

Экстренные ситуации

В условиях длительного отключения иметь заряженный телефон – это еще и фактор безопасности. Полностью разряженный гаджет не принесет вам никакой пользы, если вы окажетесь в опасной ситуации или будете нуждаться в помощи. Поэтому если не знаете, когда возобновится электроснабжение, постарайтесь максимально экономить заряд.

Лишние циклы перезаряжания

Любой аккумулятор не рассчитан на вечную работу – он имеет заранее заложенное количество циклов зарядки, после которых начинает деградировать. Регулярная разрядка до нуля ускоряет этот процесс. Таким образом вы существенно приближаете окончательный износ аккумулятора

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как часто можно заряжать телефон, чтобы это было безопасно для батареи.

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