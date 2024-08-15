Почему никогда не нужно бронировать место 11А в самолете: эксперты объяснили, что с ним не так

Получить удобное место в самолете – это как выиграть в лотерею. Нужно, чтобы было достаточно места для ног, и соседи не беспокоили, когда им нужно встать, и о безопасности важно не забывать. Многие пассажиры готовы доплачивать за хорошее место.

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Чтобы расспросить о тонкостях правильного выбора сиденья в самолете издание Express обратилось к экспертам. И они порекомендовали при регистрации на рейс учитывать близость туалета при выборе места, чтобы обеспечить себе больший комфорт.

Подумайте, как часто вам нужно посещать туалет. Если вам приходится много раз подниматься, учтите это при выборе расположения. Обычно туалетные комнаты находятся в передней и задней части салона. Поэтому старайтесь садиться ближе к ним, когда это возможно, и избегайте середины самолета.

Оптимальным выбором в этом случае станет место 4С. Оно расположено достаточно близко к туалету, но при этом здесь вас уже не потревожат специфические запахи и стоящие в очереди люди.

А вот едва ли не самым плохим вариантом станет место 11А. Оно не только находится вдали от туалета, это еще и кресло у наружного края салона, поэтому в случае необходимости вам придется поднимать весь ряд, чтобы выйти. Можно было бы рассчитывать, что весь этот дискомфорт компенсирует близость иллюминатора, но обычно это место расположено у глухой стены.

Еще один нюанс, о котором стоит подумать, как часто вы встаете, чтобы размяться в дороге. Если вам нужно время от времени делать несколько шагов по салону, отдавайте предпочтение месту у прохода. Да, вы не сможете любоваться видами земли с высоты, зато вам будет очень просто позаботиться о своем самочувствии в полете.

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