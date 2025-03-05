Почему суп нельзя разогревать в микроволновке: рассказываем, в чем опасность

Микроволновка – очень удобный и популярный кухонный гаджет, которым пользуются практически все. Но, не все знают, что некоторые блюда категорически нельзя греть в ней.

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Редакция FoodOboz делится полезной информацией, почему нельзя греть в микроволновке супы.

Как это влияет на вкуса блюда

Ученые доказали, что микроволновые печи нагревают жидкость неравномерно, создавая так называемые мертвые зоны, где температура остается недостаточной для уничтожения бактерий. Именно в этих участках микроорганизмы размножаются в несколько раз быстрее, что повышает риск пищевого отравления.

Как влияет на структуру

Все дело в том, что микроволновые волны беспорядочно влияют на молекулы воды, нарушая связи между компонентами супа. Это приводит к потере насыщенного вкуса, а сам бульон становится мутным и менее приятным по вкусу.

Как и в чем лучше всего разогревать суп

Гораздо безопаснее разогревать суп в кастрюле на плите или использовать водяную баню. При подогреве его нужно периодически помешивать, чтобы температура равномерно распределялась по всей жидкости.

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