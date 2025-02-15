Почему в СССР выключатели и розетки делали очень высоко: версии

Одной из характерных особенностей советских квартир была установка выключателей и розеток на высоте. Многие люди, особенно подростки, едва дотягивались до этих устройств, что вызывало немало вопросов.

Видео дня

Сегодня мы можем удивиться почему так было, ведь это явно не было удобно. OBOZ.UA узнал, что высота розеток и выключателей в СССР не была случайной и существует несколько возможных объяснений этого явления. То ли для безопасности, то ли для экономии материалов разбираемся, почему все было именно так.

Одной из основных причин такого расположения выключателей и розеток есть безопасность. Размещение на высоте позволяло ограничить доступ детей к электрическим устройствам, чтобы они не могли случайно получить удар током. Это правило применялось не только в жилых помещениях, но и в школах и других общественных заведениях. Даже сегодня розетки часто устанавливают на высоте около 1,8 метра во избежание случайных травм.

Другая версия объясняет высокую установку выключателей и розеток по практическим причинам. По этой теории, выключатель, расположенный на такой высоте, более удобен для взрослых. Днем выключатель находится на уровне зрения человека, что позволяет быстрее найти его. Ночью, когда люди идут на свет, они обычно протягивают руки вперед, и выключатель на такой высоте становится более доступным для нажатия.

Еще одна интересная версия касается экономии материалов. Согласно расчетам, если установить розетки и выключатели на низком уровне, придется использовать гораздо больше проволоки для подключения. Расстояние между точками расположения электрических устройств и распределительными коробками должно быть 10-30 см от потолка, поэтому чем ниже розетка или выключатель, тем больше затрат на кабель.

Такие соображения, вероятно, не были определяющими для советского строительства, но все же имели значение. Если эти устройства были установлены на обычном для нас уровне, это могло бы привести к лишним затратам на электрические материалы. Поэтому в масштабах многоквартирных домов или целых районов это могло привести к существенным перерасходам.

В целом несколько факторов – от безопасности до экономии – повлияли на то, что выключатели и розетки в СССР ставили на такую высоту. И хотя это может показаться неудобным, в тех условиях это имело свое логическое объяснение.

Раньше OBOZ.UA разбирался, почему в советские времена люди слишком редко мылись и реже стирали одежду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.