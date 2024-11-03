Почти как у Тони Старка: что известно о виртуальном помощнике Jarvis от Google
Компания Google работает над созданием собственного виртуального помощника на базе ИИ, получившего название Jarvis. Этот инструмент призван революционизировать наше общение с компьютером и сделать его более интуитивным и эффективным.
Jarvis – это разрабатываемый виртуальный помощник Google, который будет интегрирован непосредственно в браузер Chrome. Благодаря использованию передовых технологий искусственного интеллекта, Jarvis сможет выполнять различные задачи по голосовой пользовательской команде, сообщает The Information.
Это может быть поиск информации в Интернете, бронирование билетов, создание скриншотов и многое другое.
Как работает Jarvis?
В основе Jarvis лежит нейросеть Gemini следующего поколения. Эта нейросеть позволит Jarvis понимать естественный язык, анализировать контекст запроса и выполнять соответствующие действия. Благодаря этому пользователю не придется изучать сложные команды, а достаточно просто сформулировать свою просьбу.
Когда можно попробовать Jarvis?
Официальная презентация Jarvis ожидается в декабре этого года, но возможны задержки. Перед запуском широкого бета-тестирования Google планирует предоставить ранний доступ к Jarvis ограниченному количеству пользователей, чтобы собрать обратную связь и обнаружить возможные ошибки.
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