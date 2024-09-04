Почти не бывает дождей: какой город идеальный для отдыха в Европе осенью

Благодаря средиземноморскому климату и богатому историческому наследию Мальта является одним из самых привлекательных туристических мест в Европе. Это идеальный вариант для путешественников, желающих соединить пляжный отдых со средневековой архитектурой и историческими тайнами.

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Остров находится в 80 км от Италии. Мальта имеет площадь всего 316 квадратных км, что делает остров прекрасным местом отдыха на уикенд. Подробнее о мальтийских каникулах рассказало издание Express.

Хотя Мальта наиболее известна как место для летнего отдыха, она может похвастаться невероятно мягким зимним климатом с температурой, редко опускающейся ниже 15 °C.

В 1980 году столица Мальты Валлетта была внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город имеет давнюю увлекательную историю, связанную с рыцарями Святого Иоанна.

Валетту можно осмотреть и во время двухдневного путешествия, поскольку большинство достопримечательностей находятся в пределах пешей досягаемости друг от друга.

Эксперты говорят, что лучшее время для посещения Мальты – с марта по июнь и с сентября по ноябрь.

Старая Валлетта, спроектированная военными архитекторами, находится внутри непроницаемых оборонительных стен и бастионов. Сочетание узких средневековых улочек и большого количества лестниц создает идеальные маршруты для пеших прогулок. В то же время здесь достаточно мало автотранспорта, поэтому воздух чист и свеж.

Начать экскурсии следует с визита в собор Святого Иоанна, чтобы увидеть "Усекновение главы Иоанна Крестителя" Караваджо и впечатляющий интерьер церкви. Картина – единственная из существующих, на которой стоит подпись художника.

В Верхних садах Баракка можно полюбоваться панорамным видом на Большую гавань и услышать ежедневный салют из пушек. Нижние сады также имеют фантастический вид на море.

Стоит посетить и монастырь Mysterium Fidei – таинственное место, где сотни лет проживали монахини, теперь открыто для посещения и предлагает погружение в историю средневековья.

Что касается климата, Мальта очень сухая по сравнению с соседними европейскими направлениями. Даже в ноябре, который является наиболее дождливым месяцем, здесь бывает 161 солнечный час, что вдвое больше, чем в европейских городах. В сентябре средние максимумы составляют 28 °C, а минимумы 20 °C.

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