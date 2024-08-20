Почти не бывает туристов: назван один из лучших городов для жизни в Европе

В последние годы Европа переживает туристический бум, что делает жизнь в отдельных особенно популярных городах гораздо менее комфортной. Поэтому разные организации периодически составляют рейтинги мест, забытых туристами, где поселиться будет приятно.

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Как пишет издание Express, в новый комплексный отчет Европейской комиссии попал польский Белосток. Он занял первое место по проценту жителей, считающих, что качество их жизни в последнее время улучшилось. Исследование охватывало большинство европейских стран, и Белосток превзошел многие известные города, такие как Рим, Лондон и Берлин.

Белосток, расположенный недалеко от границы с Беларусью и является центром польского мультикультурализма. На протяжении веков здесь селились белорусы, татары, ромы и евреи, оставившие огромный культурный след в городе. Следствием стал удивительно разнообразный архитектурный ландшафт.

Город может похвастаться красивыми деревянными домами, расположенными посреди многочисленных церквей. Кроме того, здесь можно увидеть единственные в Польше татарские поселения. Также Белосток славится своими муралами.

Если вы любите природу, совсем рядом находится Беловежская пуща – один из последних фрагментов огромного первобытного леса, когда-то покрывавшего Большую Европейскую равнину. В настоящее время этот объект находится под защитой ЮНЕСКО.

Население Белостока составляет 290 000 человек, что делает его 10 по размеру в Польше. Значительная часть жителей представляют старшее поколение – уже достигли 50 лет. Эта часть горожан, как правило, не владеет английским языком. А вот молодежь на нем свободно общается и всегда с радостью помогает туристам.

Из еды европейским туристам советуют обязательно отведать картаче – картофельные клецки с начинкой из рубленого мяса. Конечно же, одним из фирменных блюд Белостока является польский жур – кислый суп, заправленный закваской на основе овсяной или ржаной муки. Фирменным десертом считается польский рулет маковщик.

Архитектурным украшением Белостока является Архикафедральная базилика Успения Пресвятой Девы Марии. Жители города часто достаточно религиозны, поэтому они часто посещают службы в этом храме, а на праздники устраивают настоящие торжества. Поэтому, где еще почувствовать местную атмосферу, как не здесь.

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