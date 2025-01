Подростковые сериалы, ставшие трендовыми в TikTok: три ромкома, от которых не оторваться

Подростковые романтические драмы всегда очаровывают своей искренностью и непредсказуемостью. Новые сюжеты и харизматические персонажи заставляют нас приклеиться к экранам, наблюдая их жизни и любовные перипетии.

Видео дня

Сериалы о жизни подростков предлагают увлекательные истории, заставляющие нас переживать вместе с героями их первую любовь, радости и беды. В этом сезоне зрители смогут насладиться чувственными, трогательными и увлекательными историями о любви и дружбе. OBOZ.UA предлагает три ромкома, от которых не оторваться.

"Этим летом я стала красивой" (The Summer I Turned Pretty, 2022)

Американский романтический драматический сериал создан Дженни Хан для Amazon Prime Video. Сюжет сериала сосредотачивается на истории подростка Изабель "Белли" Конклин, проводящей лето со своей семьей и друзьями на морском курорте. Во время каникул она становится объектом внимания двух братьев, что создает любовный треугольник.

Сериал основан на одноименной трилогии романов Дженни Хан. Премьера первого сезона прошла 17 июня 2022 года. Всего было выпущено два сезона с общим количеством 15 эпизодов. Основные роли играют Лола Танг, Кристофер Брайни и Гэвин Касаленьо. Критики дали сериалу одобрительные отзывы, отмечая его искренность и чувственную атмосферу.

"Целую, Китти" (XO, Kitty, 2023)

Американский романтический сериал, созданный Дженни Хан для Netflix. Сериал является спиноффом серии фильмов "Всем ребятам, которых я любила раньше".

Главная героиня, Китти Сонг-Кови, отправляется на обучение в Сеул, где встречает новых друзей и сталкивается с вызовами подростковой жизни.

Сериал объединяет комедию и драму, часто затрагивая темы любви и дружбы. Вышел на экран 18 мая 2023 года, первый сезон состоит из десяти эпизодов. Главную роль исполняет Анна Кеткарт, уже знакомая зрителям по роли Китти в оригинальной трилогии фильмов. Второй сезон сериала вышел в январе 2025 года.

"Моя жизнь с Уолтерами" (My Life with the Walter Boys, 2023)

Американский комедийно-драмедийный сериал, вышедший в 2023 году на платформе Netflix. Он основан на популярной книге автора Али Новак, ставшей основой для сценария.

Главная героиня, Джеки Говарди, после трагической потери родителей переезжает жить в семью Уолтеров. Она оказывается среди семи ребят, каждый из которых имеет свои уникальные характеры и привычки.

На протяжении сериала Джейкоби пытается найти свое место в новой семье и наладить отношения с ее членами, преодолевая трудности и смешные ситуации. В то же время ее жизнь наполняется драматическими моментами, помогающими ей взрослеть.

Ключевыми темами сериала есть семейные связи, принятие и самоидентификация. Благодаря юмору и эмоциональному наполнению, шоу приобрело популярность среди подростковой и молодежной аудитории.

OBOZ.UA также предлагает лучшую подборку с фильмами об ученых.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.