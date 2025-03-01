Полезные домашние нагетсы вместо магазинных: из чего сделать панировку

Фастфуд может быть даже очень безопасен и полезен, если готовить его в домашних условиях. Например, для хрустящих наггетсов вам понадобится обычное куриное филе. Кусочки можно запанировать в измельченных хлопьях.

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Идея приготовления вкусных домашних наггетсов из куриного филе опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sma4notyt в Instagram. масло вам не понадобится, потому что все можно запечь в духовке.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для кляра:

яйца – 3 шт.

молоко – 4 ст. л.

мука – 4 ст. л.

сухой чеснок – ½ ч. л.

паприка – 1 ч. л.

соль – ⅓ ч. л.

Ингредиенты для панировки:

кукурузные хлопья (несладкие) – примерно 2 стакана

сливочное масло – 50 г

Ингредиенты для соуса:

майонез – 3 ст. л.

чеснок – 1-2 зубчика (по вкусу)

укроп – 1-2 веточки

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе средними кусочками – так, чтобы они были удобны для еды.

2. Посолите, поперчите и оставьте на 10 минут, чтобы мясо пропиталось специями.

3. В глубокой миске взбейте яйца с молоком.

4. Добавьте муку, сухой чеснок, паприку и соль.

5. Хорошо размешайте до однородной консистенции.

6. Кукурузные хлопья измельчить руками или в блендере (но не до состояния порошка – кусочки должны быть среднего размера, чтобы обеспечить хрустящую корочку).

7. Каждый кусочек курицы сначала окуните в кляр, а затем хорошо обваляйте в измельченных хлопьях.

8. Духовку разогрейте до 180 градусов.

9. Противень застелите пергаментной бумагой и выложите нагетсы на небольшом расстоянии друг от друга.

10. Сливочное масло растопите и пролейте каждый кусочек – это придаст румяную корочку и сочность мяса.

11. Выпекайте 20-25 минут, пока нагетсы станут золотистыми.

12. Измельчите чеснок и укроп, смешайте с майонезом. Дайте настояться 5-10 минутам.

13. Выложите готовые нагетсы на тарелку и подавайте вместе с ароматным соусом.

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