Полезные домашние нагетсы вместо магазинных: из чего сделать панировку
Фастфуд может быть даже очень безопасен и полезен, если готовить его в домашних условиях. Например, для хрустящих наггетсов вам понадобится обычное куриное филе. Кусочки можно запанировать в измельченных хлопьях.
Идея приготовления вкусных домашних наггетсов из куриного филе опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sma4notyt в Instagram. масло вам не понадобится, потому что все можно запечь в духовке.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для кляра:
- яйца – 3 шт.
- молоко – 4 ст. л.
- мука – 4 ст. л.
- сухой чеснок – ½ ч. л.
- паприка – 1 ч. л.
- соль – ⅓ ч. л.
Ингредиенты для панировки:
- кукурузные хлопья (несладкие) – примерно 2 стакана
- сливочное масло – 50 г
Ингредиенты для соуса:
- майонез – 3 ст. л.
- чеснок – 1-2 зубчика (по вкусу)
- укроп – 1-2 веточки
Способ приготовления:
1. Нарежьте куриное филе средними кусочками – так, чтобы они были удобны для еды.
2. Посолите, поперчите и оставьте на 10 минут, чтобы мясо пропиталось специями.
3. В глубокой миске взбейте яйца с молоком.
4. Добавьте муку, сухой чеснок, паприку и соль.
5. Хорошо размешайте до однородной консистенции.
6. Кукурузные хлопья измельчить руками или в блендере (но не до состояния порошка – кусочки должны быть среднего размера, чтобы обеспечить хрустящую корочку).
7. Каждый кусочек курицы сначала окуните в кляр, а затем хорошо обваляйте в измельченных хлопьях.
8. Духовку разогрейте до 180 градусов.
9. Противень застелите пергаментной бумагой и выложите нагетсы на небольшом расстоянии друг от друга.
10. Сливочное масло растопите и пролейте каждый кусочек – это придаст румяную корочку и сочность мяса.
11. Выпекайте 20-25 минут, пока нагетсы станут золотистыми.
12. Измельчите чеснок и укроп, смешайте с майонезом. Дайте настояться 5-10 минутам.
13. Выложите готовые нагетсы на тарелку и подавайте вместе с ароматным соусом.
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