Полезный и вкусный форшмак: рецепт закуски за 10 минут

Сельдь – очень полезная и вкусная рыба, которую лучше всего есть в засоленном виде. Еще из нее получаются очень вкусные салаты, закуски.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень полезного и очень вкусного форшмака из сельди, с яблоком и сливочным маслом.

Ингредиенты:

Сельдь малосольная 1 шт

Яйцо отварное 1 шт

Лук 1/2 шт

Яблоко кислое 1/2 шт

Сливочное масло 1 ст.л

Черный перец по вкусу

Лимон сок (если яблоко не кислое)

Способ приготовления:

1. Селедку очищаем от кожи и костей, с помощью ножа измельчаем в фарш.

2. На терке натираем яйцо, лук и яблоко, добавляем мягкое сливочное масло и по вкусу черный перец.

3. Если яблоко не кислое можно добавить сок лимона, все хорошо перемешиваем.

Есть можно сразу!

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