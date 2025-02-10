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Полезный и вкусный форшмак: рецепт закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт форшмака

Сельдь – очень полезная и вкусная рыба, которую лучше всего есть в засоленном виде. Еще из нее получаются очень вкусные салаты, закуски. 

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Что приготовить из сельди

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень полезного и очень вкусного форшмака из сельди, с яблоком и сливочным маслом. 

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Сельдь малосольная 1 шт
  • Яйцо отварное 1 шт
  • Лук 1/2 шт
  • Яблоко кислое 1/2 шт
  • Сливочное масло 1 ст.л
  • Черный перец по вкусу
  • Лимон  сок (если яблоко не кислое)

Способ приготовления: 

1. Селедку очищаем от кожи и костей, с помощью ножа измельчаем в фарш. 

Основа из сельди

2. На терке натираем яйцо, лук и яблоко, добавляем мягкое сливочное масло и по вкусу черный перец.

Ингредиенты для закуски

3. Если яблоко не кислое можно добавить сок лимона, все хорошо перемешиваем. 

Масло и яблоко для блюда

Есть можно сразу!

Готовый форшмак

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