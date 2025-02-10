Видео дня
Полезный и вкусный форшмак: рецепт закуски за 10 минут
Сельдь – очень полезная и вкусная рыба, которую лучше всего есть в засоленном виде. Еще из нее получаются очень вкусные салаты, закуски.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень полезного и очень вкусного форшмака из сельди, с яблоком и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- Сельдь малосольная 1 шт
- Яйцо отварное 1 шт
- Лук 1/2 шт
- Яблоко кислое 1/2 шт
- Сливочное масло 1 ст.л
- Черный перец по вкусу
- Лимон сок (если яблоко не кислое)
Способ приготовления:
1. Селедку очищаем от кожи и костей, с помощью ножа измельчаем в фарш.
2. На терке натираем яйцо, лук и яблоко, добавляем мягкое сливочное масло и по вкусу черный перец.
3. Если яблоко не кислое можно добавить сок лимона, все хорошо перемешиваем.
Есть можно сразу!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: