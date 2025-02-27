Полотенца будут мягкими, как в СПА-салоне: что добавить во время стирки

Хотя обычный цикл стирки может привести к тому, что полотенца будут жесткими и колючими, есть способ сделать их снова мягкими.

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Лайфхаком поделилась пользователь TikTok Шантель Мила. В своем обучающем видео она раскрыла "секрет свежих, пушистых полотенец".

Первый шаг – как обычно, добавьте жидкое стиральное средство в ящик стиральной машины. Однако, прежде чем закрыть ящик и включить стиральную машину, следующим ключевым шагом будет добавить полстакана белого уксуса в отделение, куда обычно кладут смягчитель.

Кроме того, когда размягчаете полотенца, полностью пропустите добавление смягчителя ткани, поскольку раствор может вызвать слипание полотен волокон.

Со стиральным средством и белым уксусом в ящике стиральной машины установите температуру стирки от 40°С до 60°С.

После завершения цикла стирки рекомендуется "встряхнуть полотенца и высушить их". Сушите полотенца в сушилке в течение нескольких минут, пока они полностью не высохнут. Это поможет придать им мягкость.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, почему полотенца в ванной не стоит вешать на крючки.

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