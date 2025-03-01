Получите сильную мотивацию: подборка фильмов о пути к успеху

Когда мы беремся за какое-нибудь новое дело, всегда мечтаем, как будем пожинать плоды своего успеха. Однако путь к нему может быть очень тернист, а препятствия оказываться настолько сложными, что неудивительно потерять любую мотивацию.

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Восстановить силы и взяться за свое с новым рвением всегда помогает хорошее кино. OBOZ.UA рассказывает о таких фильмах, которые точно дадут вам свежий толчок вперед. Они рассказывают об ученых, спортсменах, бизнесменах, которые теряли надежду и терпели неудачи, но все равно шли к своей цели.

Джой: Чудо жизни

Лента пересказывает историю изобретения технологии экстракорпорального оплодотворения. Начинается она с того, как молодая лаборантка Джин Парди (Томасин Маккензи) устраивается на работу к физиологу Бобу Эдвардсу (Джеймс Нортон), который горит идеей научиться лечить бесплодие. Вместе они уговаривают присоединиться к команде выдающегося гинеколога Патрика Стептоу (Билл Наи). Впереди у них неудачи и разочарования, слезы женщин, надежды которых не сбываются, и давление общества. Спойлер – в конце этого пути одного из них ждет Нобелевская премия. Прекрасное душевное кино доступно с украинским дубляжом на Netflix.

Основатель

Мелкий предприниматель Рэй Крок (Майкл Китон), чем только не занимался в своей жизни. Пока в достаточно пожилом возрасте не познакомился с владельцами придорожного кафе быстрого питания братьями МакДоналдсами. Они приобрели у него партию миксеров, чтобы сбивать молочные коктейли. А он придумал, как превратить их маленький семейный бизнес в транснациональную корпорацию. Речь идет о сети ресторанов быстрого питания McDonald's.

Король говорит

Казалось бы, может ли быть в жизни больший успех, чем родиться в королевской семье. Однако второй сын британского короля Георга V, герцог Йоркский Альберт становится позором семьи, когда однажды оказывается не в состоянии произнести речь на закрытии имперской выставки. Альберту мешает нервное заикание. Публичная карьера аристократа идет наперекосяк, а попытки исправить изъян проваливаются одна за другой. Пока жена герцога Елизавета Боуз-Лайон не узнает об австралийском специалисте Лайонела Логе. Она уговаривает любимого дать себе еще один шанс. Между тем обстоятельства складываются так, что Альберту приходится наследовать трон. Сможет ли он к тому моменту стать приличным оратором, а значит и настоящим отцом нации? За главную роль в этом фильме Колин Фёрт получил "Оскар".

Эдди "Орел"

На первый взгляд эта лента – это история неудачника, неспособного относиться к себе и своим успехам критично. Однако присмотритесь повнимательнее, и вы увидите сразу три сюжетные линии, рассказывающие об успехе. Юный чудак Эдди Эдвардс не только добивается места в олимпийской сборной Великобритании, хотя спортсмен он слабенький, но и благодаря своему доброму характеру и искренности становится любимцем публики. Бывший успешный лыжник, а теперь алкоголик и подсобный рабочий спортбазы Бронсон Пири получает шанс не только вывести чудаковатого парня на достойный спортивный уровень, но и утереть нос своему тренеру, который в него не верил. А то, как складываются их отношения, показывает, что настоящая дружба помогает преодолеть все. В центре истории блестящий актерский тандем Терона Эджертона и Хью Джекмэна.

Игра в имитацию

Вторая мировая война в самом разгаре. Гитлер идет победным маршем через Европу, и в этом ему помогает шифровальная машина "Энигма", код которой остается непреодолимой задачей для сотен специалистов. Впрочем, однажды союзники все же достают одну из таких машин. Подобрать ключ к ней поручают выдающемуся математику Алану Тьюрингу. Ему придется бороться как с гениальным замыслом создателей Энигмы, так и с бюрократическими препятствиями. Но цена его работы – тысячи жизней и судьба мира на европейском континенте. Роль Тьюринга считается одной из лучших в карьере Бенедикта Камбербетча.

Человек, изменивший все

Когда спортивная команда начинает терпеть неудачу, менеджмент обычно меняет тренерский штаб. Однако менеджеры бейсбольного клуба Окленд Атлетикс после проигранного сезона и потери всех прибылей прибегают к нестандартному шагу – они нанимают хорошего экономиста. Тот помогает сократить расходы и привлечь новые технологии для подбора и подготовки игроков. Нестандартный подход постепенно приносит удивительные результаты. Критики наперебой хвалили игру Брэда Питта в этой картине.

Скрытые фигуры

Америка 1960-х годов – расовая сегрегация и гендерные стереотипы очень сильны в обществе. Однако перед государством встает новый вызов. Советский Союз первым запускает в космос спутник и человека на борту космического корабля. NASA сбивается с ног в поисках специалистов, которые помогут вырваться вперед в космической гонке. В поле зрения чиновников попадают три блестящих специалиста-математика. Но все трое – темнокожие женщины. Таланты Кэтрин Джонсон, Дороти Воган и Мэри Джексон все же открывают перед ними нужные двери, а сами они вопреки стереотипам и предубеждениям становятся национальными героинями. Главные роли в картине блестяще сыграли Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер и Жанель Монэ.

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