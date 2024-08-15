Полярное сияние, теплые пляжи и тихий отдых: топ-5 мест для хорошего отдыха в октябре 2024 года

Как бы мы ни устали от летней жары, мрачная серая осень обычно не добавляет ярких эмоций и хорошего настроения. Середина осени – это о дождях, холоде, первых заморозках, простудах и депрессиях. Однако в некоторых регионах октябрь – самое красочное и комфортное время года.

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Эксперты в области туризма выбрали лучшие направления для осеннего отдыха. В октябре обычно нет толп туристов, поэтому можно насладиться идеальным путешествием.

Вена, Австрия

Одно из самых любимых событий венского культурного календаря приходится на первую субботу октября, когда музеи австрийской столицы открыты до утра во время Длинной ночи музеев (Lange Nacht der Museen). Вена – город истории. Октябрьская Вена – идеальное место отдыха для тех, кто ищет комфорт, новый опыт и новые знания. Для максимальной эффективности эксперты советуют остановиться на богатой музеями западной части Рингштрассе.

Инари, Финляндия

Один из многих мифов относительно северного сияния состоит в том, что погода должна быть максимально холодной, чтобы оно сияло ярче. На самом деле все, что нужно, это темнота и чистое небо, а также немного удачи. Полярное сияние довольно непредсказуемо. Поэтому, если вы не любите проводить часы на улице при температуре около –15 °C, посетите Финляндию в октябре, когда температура в финской Лапландии держится чуть выше нуля. Возможны ранние снегопады, но озера еще не замерзнут, и если появятся огни, они будут создавать ослепительные блики на поверхности воды. Из отеля Wilderness Inari открывается вид на усеянное озером остров с деревянными домиками и стеклянными крышами, где можно наблюдать полярное сияние с кровати.

Далматинское побережье, Хорватия

Летом старинные хорватские города, огороженные стенами, часто напоминают сцены сражений из сериала "Игра престолов", причем многие из них здесь и снимали. Поскольку средние температуры остаются на достаточно высоком уровне до октября на юге Хорватии, стоит насладиться отличным бархатным сезоном на побережье. Начать путешествие вдоль побережья Адриатического моря можно от Дубровника до исторического магнита Сплит.

Брюгге, Бельгия

Осенью на средневековых улицах Брюгге царит затишье. Летние транзитные путешественники уже разъехались, а толпы рождественских ярмарки еще не прибыли. Это рефлексивное время года станет незабываемым, если вы проведете хотя бы один уикенд в Брюгге. Можно насладиться путешествием по каналам на лодках и искать вдохновения в истории города, сидя в великолепном кафе за чашкой горячего шоколада. Если идет дождь, вы все равно можете ознакомиться с богатством искусства в галереях, например Groeningemuseum.

Канарские острова, Испания

Канары идеальны в октябре. Жара уже миновала, туристы почти разъехались, но вода на побережье в это время имеет самую комфортную температуру. Гран-Канария является центральным главным островом с собственным диапазоном микроклиматов: от высоких сосновых лесов до песчаных дюн Маспаломаса.

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