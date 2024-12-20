Попадите в сказку: куда поехать зимой в Греции

Обычно Греция ассоциируется у нас с прекрасными пляжами и зрелищными античными развалинами. Однако здесь есть немало мест и для зимнего отдыха.

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Издание Express назвало 8 локаций которые подарят вам заснеженные горы, уютные и нескончаемые зеленые пейзажи. Материковая Греция станет любимым местом вашего зимнего отдыха.

Загори, Эпир

Город Загори может похвастаться зрелищными пейзажами, способными соперничать с любым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы найдете сотни километров пешеходных троп, которые вьются через древние леса, мимо монастырей и арочных мостов. Вы можете закончить свой путь в ущелье Викос — официально самом глубоком ущелье в мире. В таких селах, как Мегало Папиго, Монодендри (что означает "одинаковое дерево") и Цепелово, открыли свои двери бутик-отели и традиционные таверны, где подают сытные пироги, лесные грибы и местные молочные продукты.

Арахова, гора Парнас, Беотия

Привлекательный горный городок Арахова часто называют зимним Миконосом из-за его горного пейзажа и космополитического колорита. Расположенный всего в пяти милях от Дельфийского объекта ЮНЕСКО, Арахова является прекрасной базой для исследования одной из самых знаменитых достопримечательностей древнего мира. Для любителей лыжного спорта горнолыжный центр Parnassos, самый большой и современный горнолыжный курорт Греции, находится всего в 20 минутах езды от города. Он предлагает склоны для всех уровней, невероятные горные виды и хорошо обслуживаемые объекты.

Флорина и Нимфайо, Македония

Расположенный на севере Греции, регион Флорина предлагает спокойный зимний отдых. Окруженный заснеженными горами и девственными озерами Преспес, одноименный город очаровывает посетителей своей беззаботной красотой и культурной глубиной. В праздничный сезон город наполняется мерцающими огнями и ароматом дровяного дыма изттруб, стелющимся над рекой Сакулевас. Находящиеся, всего за 2,5 часа езды на поезде от Салоник, обязательные для посещения места Флорины включают Музей современного искусства и Художественную галерею, которые демонстрируют яркий творческий дух города.

Калаврита, Пелопоннес

Расположенная у подножия горы Гельмос на севере Пелопоннеса, Калаврита сочетает в себе природную красоту, историю и зимние виды спорта. И все это всего в 2,5 часах езды от Афин. Горнолыжный центр Калаврита, расположенный на высоте 2340 метров, предлагает склоны для всех уровней подготовки, великолепные виды и современные удобства. Тем, кого не интересуют зимние виды спорта, понравится исторический монастырь Агия Лавра, где началась Греческая война за независимость. Недалеко находится Пещера озер с каскадными бассейнами, а в лесах Планитеро есть ручьи. И обязательно отведайте сытные блюда пелопоннесской кухни, такие как томленая баранина и сладкие варенья.

Кастория, Македония

Расположенная на берегу озера Орестиада и окруженная заснеженными горами, Кастория является волшебным зимним направлением в северной Греции, которое сочетает природную красоту и культурное богатство. В исторических районах Дольцо и Апозари можно увидеть заснеженные каменные особняки и более 50 византийских церквей с потрясающими фресками, разбросанными по извилистым булыжным улочкам. Само озеро Орестиада идеально подходит для прогулок или катания на лодке, а близлежащие горы Грамос и Вики предлагают катание на лыжах, пешие походы и исследования леса.

Мецово, Эпир

Мецово – очаровательный горный городок, расположенный на склонах горы Пиндос, где есть заснеженные дома, мощеные улицы и виды заснеженных стихов. катание на беговых лыжах. Для любителей зимних видов спорта рядом находятся горнолыжные центры Анилио и Караколи, которые предлагают склоны для начинающих, а также варианты для ходьбы на снегоступах и катания на беговых лыжах. Мецово радует любителей культуры и гурманов. Попробуйте его знаменитые копченые сыры, Мецовоне и Мецовела, или потягивайте вино Katogi Averoff из его знаменитой горной винодельни.

Пилион, Юго-Восточная Фессалия

Известный как "Гора кентавров" в греческой мифологии, Пилион – это потрясающее место для зимнего отдыха в Юго-Восточной Фессалии. Этот живописный полуостров сочетает в себе уютные деревни, густые леса и захватывающую береговую линию, что делает его волшебным круглый год. Но особенно привлекательным он становится зимой. Именно села Пилион является его главной жемчужиной, включая Портарию с ее мощеными улочками и бутик-отелями, а также Милиес и Цагараду с их историческими площадями и заснеженными платанами.

Карпенисион и Мегало Хорио, Эвритания, Западная Фессалия

Расположенный в суровых горах Эвритания, Карпенисион и его близлежащие деревни часто называют "Маленькой Швейцарией", и нетрудно понять почему. С альпийскими пейзажами, густыми лесами и девственными реками этот регион идеально подходит для спокойного уединения, приключений и настоящей горной жизни. Мегало Хорио очаровывает каменными домами, мощеными улочками и потрясающим видом на долину реки Карпенисиотис, а лыжники могут прокатиться на склонах горнолыжного центра Велучие или отправиться в поход по тропинкам через ущелья и еловые леса.

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