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Популярный город в Британии введет налог для туристов: сколько придется выложить

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Популярный город в Британии введет налог для туристов: сколько придется выложить

Столица Шотландии Эдинбург на пути к введению туристического налога. Собранные деньги будут инвестированы в развитие города. Плата будет применяться ко всем местам размещения, включая гостиницы, хостелы и объекты Airbnb.

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Это будет самая высокая ставка туристического налога Великобритании. Детальнее о нововведениях и о том, сколько придется дополнительно платить туристам, рассказало издание Mirror.

В случае введения сбор будет составлять 5% фиксированной ставки, и к 2029 году город может получить 50 миллионов фунтов стерлингов.

Туризм очень популярен в Эдинбурге. В городе много отелей и еще больше предложений от сервисов типа Airbnb, что влечет за собой огромный, очень прибыльный всплеск спроса на короткий период летом.

Популярный город в Британии введет налог для туристов: сколько придется выложить

Майк, участник кампании Living Rent Scotland, рассказал Mirror об аренде жилья в городе. По его словам, стоимость краткосрочной аренды стремительно растет. Городской совет за последние годы изменил правила планирования и лицензирования, поэтому в разрешении предоставить лицензию на аренду можно отказать, например, если у собственности есть общий сад.

Планы туристического налога теперь вступят в трехмесячный период консультаций, ожидается вклад местных предприятий, жителей и посетителей. Затем планируется разработать окончательную схему, которая должна быть согласована в январе 2025 г. до начала 18-месячного периода реализации.

Популярный город в Британии введет налог для туристов: сколько придется выложить

Глава городского совета Эдинбурга Кэмми Дэй прокомментировал Sky News, что сбор является инновационным способом поддержки города.

"Это значительно увеличит нашу способность инвестировать в Эдинбург: от поддержки города в чистоте до реагирования на чрезвычайную ситуацию с жильем. Так мы можем обеспечить будущее Эдинбурга как лучшего глобального туристического направления", – отметил Кэмми Дэй.

В апреле 2023 года Манчестер был первым городом в Великобритании, введшим туристический налог под названием City Visitor Charge. Налог составляет 1 фунт стерлингов плюс НДС за номер за ночь для гостей, останавливающихся в одном из 74 отелей Манчестерского жилищного бизнеса.

С апреля 2023 по апрель 2024 с помощью туристического сбора удалось собрать почти 2,8 миллиона фунтов стерлингов.

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