Популярный город в Британии введет налог для туристов: сколько придется выложить

Столица Шотландии Эдинбург на пути к введению туристического налога. Собранные деньги будут инвестированы в развитие города. Плата будет применяться ко всем местам размещения, включая гостиницы, хостелы и объекты Airbnb.

Видео дня

Это будет самая высокая ставка туристического налога Великобритании. Детальнее о нововведениях и о том, сколько придется дополнительно платить туристам, рассказало издание Mirror.

В случае введения сбор будет составлять 5% фиксированной ставки, и к 2029 году город может получить 50 миллионов фунтов стерлингов.

Туризм очень популярен в Эдинбурге. В городе много отелей и еще больше предложений от сервисов типа Airbnb, что влечет за собой огромный, очень прибыльный всплеск спроса на короткий период летом.

Майк, участник кампании Living Rent Scotland, рассказал Mirror об аренде жилья в городе. По его словам, стоимость краткосрочной аренды стремительно растет. Городской совет за последние годы изменил правила планирования и лицензирования, поэтому в разрешении предоставить лицензию на аренду можно отказать, например, если у собственности есть общий сад.

Планы туристического налога теперь вступят в трехмесячный период консультаций, ожидается вклад местных предприятий, жителей и посетителей. Затем планируется разработать окончательную схему, которая должна быть согласована в январе 2025 г. до начала 18-месячного периода реализации.

Глава городского совета Эдинбурга Кэмми Дэй прокомментировал Sky News, что сбор является инновационным способом поддержки города.

"Это значительно увеличит нашу способность инвестировать в Эдинбург: от поддержки города в чистоте до реагирования на чрезвычайную ситуацию с жильем. Так мы можем обеспечить будущее Эдинбурга как лучшего глобального туристического направления", – отметил Кэмми Дэй.

В апреле 2023 года Манчестер был первым городом в Великобритании, введшим туристический налог под названием City Visitor Charge. Налог составляет 1 фунт стерлингов плюс НДС за номер за ночь для гостей, останавливающихся в одном из 74 отелей Манчестерского жилищного бизнеса.

С апреля 2023 по апрель 2024 с помощью туристического сбора удалось собрать почти 2,8 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трех малоизвестных европейских островах для летнего отдыха.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.