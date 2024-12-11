Посевной календарь на январь: что посадить для раннего урожая

Хотя зима не считается сезоном активных работ на огороде и саду, каждый опытный дачник знает – именно с января нужно начинать закладывать основы будущего урожая.Так в январе некоторые огородники начинают высевать рассаду, чтобы весной иметь крепкие и развитые растения, которые хорошо приживутся на грядках.

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Причем они часто сверяются с лунным календарем, чтобы развитие рассады происходило как можно лучше. OBOZ.UA рассказывает, какие дни, согласно этому календарю, будут наиболее удачными в этом январе, а когда заниматься огородными работами не стоит.

Благоприятные дни января

В список январских работ, кроме непосредственно занятий рассадой, входят также подготовка посевного материала и грунта, уход за инструментом, техникой, планирование грядок, приобретение необходимой агрохимии, устройство освещения для рассады. Удачных дней для этого в следующем месяце будет достаточно.

Так хорошими датами для подготовки к сезону огородничества станут 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 января.

Что и когда стоит высаживать в январе 2025 года

Если вы готовы начать работать с рассадой, учтите даты, которые считаются удачными для некоторых культур. Вот какие растения можно сеять и когда:

помидоры (ранние сорта) – 5–6, 8–9, 15–16, 21–22 января;

баклажаны – 6–7, 9–11, 15–16, 23–24 января;

сладкий перец – 5–7, 10–12, 20–22 января;

сельдерей на корень – 10–12, 16–17, 21–22 января;

зелень – 8–9, 13–14, 18–19 января.

Неблагоприятные дни в январе 2025 года

Если заниматься огородничеством в такие дни, считается, что работы будут менее эффективными. Растения будут более слабыми и уязвимыми к внешним условиям. К счастью, в январе неблагоприятных дат будет не так много. Итак, следует отдохнуть в следующие даты: 14-16, 29 и 30 число.

Однако даже в эти дни можно заниматься подготовкой инструментов и закупкой материалов. На подобные работы дата по лунному календарю сильного влияния не имеет – только на работу с живыми растениями.

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