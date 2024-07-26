Практичные и эффективные: топ-10 лучших компактных авто 2024 и 2025 годов

На современном авторынке доминируют габаритные модели – внедорожники, пикапы и т.д., а вот рынок седанов и компактных хэтчбеков сужается с каждым днем. Однако в продаже все еще немало небольших автомобилей, которые являются практичными, надежными, эффективными и, что самое главное, веселыми.

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Издание Road and Track собрало десятку небольших моделей 2024-2025 годов, которые могут стать вашей универсальной машиной. Отвезти детей в школу, доставить покупки из продуктового магазина и обеспечить производительность, подобную спорткару, на ваших любимых путях. И вот какой выбор сделала редакция.

Honda Civic

Civic десятилетиями был топовой моделью среди компактных автомобилей, и на то были веские причины. Он эффективен, надежен, приятен в управлении и доступен по цене, и новая модификация сохранила все эти особенности. Гибридная силовая установка представляет собой новинку, которая доступна для кузовов хэтчбек и седан, а спортивный Civic Si также получает долгожданные улучшения. Для тех, кто ищет Civic, ориентированный на максимальную производительность, есть сенсационный горячий хэтчбек Type R, выдающий 315 лошадиных сил и готовый продемонстрировать выдающиеся способности на гоночной трассе.

Mazda 3

Mazda 3 является концентратом всех преимуществ автомобиля этой японской марки. Он доступен в кузове седан или хэтчбек с атмосферным или турбированным 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем. Доступны также модификации с передним или полным приводом. К сожалению, Mazda позволяет выбрать механическую коробку передач только если вы покупаете менее мощный двигатель без турбонаддува. Стиль Mazda 3 впечатляет внутри и снаружи, а версия с турбонаддувом особенно приятна в управлении и имеет изысканность высококлассного авто и множество функций вдобавок.

Toyota Prius

Prius предлагает ошеломляющий внешний вид, удобный салон и впечатляющие показатели экономии топлива в аккуратном, маневренном корпусе. Хотя модель далека от того, чтобы считаться автомобилем с высокими эксплуатационными характеристиками, низкий центр тяжести и грамотная настройка шасси означают, что на нем весело кататься, особенно учитывая шины с низким сцеплением, ориентированные на эффективность. Выберите гибрид Prius Prime мощностью 220 л. с., и вы сможете разогнаться до 100 км/ч всего за 6,5 секунды.

Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Golf GTI восьмого поколения так же великолепен и по-прежнему с хорошим внешним видом, комфортным салоном и прекрасной динамикой вождения, достойной основателя сегмента хот-хэтча. Мощность турбированного двигателя более чем достаточна, и доступна даже шестиступенчатая механическая коробка передач, хотя эта опция исчезнет после 2024 модельного года. Что подводит модель, так это неудобная информационно-развлекательная система, использующая в основном емкостные сенсорные датчики вместо настоящих кнопок и ручек, даже для таких вещей, как громкость и климат-контроль.

Acura Integra

Acura Integra берет совершенное шасси Civic и придает к нему роскошь и комфорт. Модель по-прежнему легка на подъем и весела на дороге, особенно с опциональной шестиступенчатой механической коробкой передач у модели A-Spec. Как и Civic Si, Integra получает 1,5-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, выдающий те же 200 л. с. Между тем, Integra Type S заимствует все лучшее у Civic Type R.

Mini Cooper

Переработанный Mini Cooper сохраняет веселый дух классической модели, добавив в нее несколько современных штрихов. Интерьер – это то, где заметны самые большие изменения, так как он включает в себя новый круглый сенсорный экран и интересные с виду новые материалы на панели приборов. Под капотом Cooper S находится 201-сильный турбированный 2,0-литровый двигатель, сравнимый с базовым 161-сильным турбочетверным двигателем Cooper. К сожалению, механическая коробка больше не предлагается покупателям.

Hyundai Elantra / Elantra N

В базовой форме Hyundai Elantra вряд ли чем особенно интересна, но Hyundai предлагает несколько различных опций для тех, кто хочет немного больше остроты от своего компактного седана. Модель N Line имеет турбированный рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 201 л. с. и несколько других спортивных настроек, а полноразмерная Elantra N – это серьезный седан с 276 л. с. под капотом и соответствующим шасси. Обе модели относительно выгодны в цене и это закрепляет их позиции в рейтинге.

Volkswagen Jetta / Jetta GLI

Если вы ищете автомобиль вроде Golf GTI, но предпочитаете кузов седан, выбирайте Jetta GLI. Он использует чуть менее мощную версию трансмиссии GTI, рассчитанную на 228 л. с. и обеспечивает схожие показатели производительности. В модификации 2025 года модельного года Jetta также получила более привлекательный стиль. Покупатели могут выбирать между шестиступенчатой механической коробкой или восьмиступенчатой автоматической коробкой с двойным сцеплением, обе из которых передают мощность на передние колеса. Стандартная Jetta с ее турбированным 1,4-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем не так быстра и не так весела, но все равно является надежным выбором среди компактных седанов.

Subaru Impreza

Subaru Impreza перешла на кузов хэтчбек только в 2024 году, полностью отказавшись от формата седана. И это только к лучшему, поскольку наличие задней части делает Impreza более практичной и улучшает ее облик. К сожалению, модель больше не поставляется с механической трансмиссией, единственным выбором остался бесступенчатый автомат. Модель RS при этом хвалят больше всего. Она имеет более спортивный вид и более крупный 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 182 л. с.

Toyota Corolla

Базовые версии Toyota Corolla в последнее время почти полностью утратили доверие энтузиастов, ведь на них больше не найдешь доступных механических коробок, да и ощущения от вождения стали достаточно средними. Но новая специальная версия Corolla FX 2025 года чтит крутой горячий хэтчбек Corolla 1980-х годов. Toyota компенсирует отсутствие шика в базовых моделях сенсационным горячим хэтчбеком GR Corolla, объединяющим 300-сильный турбированный трехцилиндровый двигатель, шестиступенчатую механическую коробку передач и хитрую систему полного привода.

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